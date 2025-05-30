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Эрдоган выразил надежду на встречу президентов России и Украины

Эрдоган выразил надежду на встречу президентов России и Украины - РИА Новости, 30.05.2025

Эрдоган выразил надежду на встречу президентов России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле выразил надежду на встречу... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:38:00+03:00

2025-05-30T22:38:00+03:00

2025-05-30T22:38:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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АНКАРА, 30 май – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле выразил надежду на встречу лидеров, сообщила канцелярия главы турецкого государства. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан допустил в пятницу возможность принятия саммита с участием президента Турции, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. "В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные события… Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями проведение переговоров на уровне лидеров пойдет на пользу мирному процессу, и что это необходимо сделать без промедления", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020075075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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