https://ria.ru/20250530/erdogan-2020077584.html
Эрдоган позвонил Зеленскому
Эрдоган позвонил Зеленскому - РИА Новости, 30.05.2025
Эрдоган позвонил Зеленскому
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил о... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:11:00+03:00
2025-05-30T22:11:00+03:00
2025-05-30T22:22:00+03:00
россия
украина
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
турция
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017166777_0:267:3011:1961_1920x0_80_0_0_acd7fc29434bfc2ae0558611af65a2be.jpg
АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил о надежде на обсуждение прекращения огня на предстоящей встрече, подчеркнув, что турецкая сторона выступает за продолжение диалога."Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией, что Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начавшихся в Стамбуле, и что приятно, что обмен пленными, согласованный на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в короткие сроки. Президент (Турции) заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, проложит путь к миру, и что участие обеих стран в этой встрече с сильными делегациями важно для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020075075.html
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017166777_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_be50d7ef82ca81249ae71f2b29158233.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган позвонил Зеленскому
Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами России и Украины в Стамбуле