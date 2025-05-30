https://ria.ru/20250530/erdogan-2020077584.html

Эрдоган позвонил Зеленскому

Эрдоган позвонил Зеленскому - РИА Новости, 30.05.2025

Эрдоган позвонил Зеленскому

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил о... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:11:00+03:00

2025-05-30T22:11:00+03:00

2025-05-30T22:22:00+03:00

россия

украина

стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

турция

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017166777_0:267:3011:1961_1920x0_80_0_0_acd7fc29434bfc2ae0558611af65a2be.jpg

АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил о надежде на обсуждение прекращения огня на предстоящей встрече, подчеркнув, что турецкая сторона выступает за продолжение диалога."Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией, что Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начавшихся в Стамбуле, и что приятно, что обмен пленными, согласованный на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в короткие сроки. Президент (Турции) заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, проложит путь к миру, и что участие обеих стран в этой встрече с сильными делегациями важно для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020075075.html

россия

украина

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган