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Эрдоган позвонил Зеленскому - РИА Новости, 30.05.2025
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22:11 30.05.2025 (обновлено: 22:22 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/erdogan-2020077584.html
Эрдоган позвонил Зеленскому
Эрдоган позвонил Зеленскому - РИА Новости, 30.05.2025
Эрдоган позвонил Зеленскому
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил о... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:11:00+03:00
2025-05-30T22:22:00+03:00
россия
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стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
турция
владимир зеленский
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил о надежде на обсуждение прекращения огня на предстоящей встрече, подчеркнув, что турецкая сторона выступает за продолжение диалога."Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией, что Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начавшихся в Стамбуле, и что приятно, что обмен пленными, согласованный на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в короткие сроки. Президент (Турции) заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, проложит путь к миру, и что участие обеих стран в этой встрече с сильными делегациями важно для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган позвонил Зеленскому

Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами России и Украины в Стамбуле

© AP Photo / Turkish PresidencyВстреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Turkish Presidency
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским. Архивное фото
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил о надежде на обсуждение прекращения огня на предстоящей встрече, подчеркнув, что турецкая сторона выступает за продолжение диалога.
«
"Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией, что Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начавшихся в Стамбуле, и что приятно, что обмен пленными, согласованный на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в короткие сроки. Президент (Турции) заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, проложит путь к миру, и что участие обеих стран в этой встрече с сильными делегациями важно для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией
Вчера, 21:50
 
РоссияУкраинаСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреТурцияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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