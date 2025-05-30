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В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2025
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16:49 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ege-2020019773.html
В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ
В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2025
В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ
Участники ЕГЭ на следующей неделе начнут получать первые результаты экзамена, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:49:00+03:00
2025-05-30T16:49:00+03:00
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участники ЕГЭ на следующей неделе начнут получать первые результаты экзамена, сообщили в Минпросвещения РФ. "Экзаменационная кампания ЕГЭ-2025 продолжается. Ребята уже написали экзамены по истории, литературе, химии и математике базового и профильного уровней, а сегодня сдали ЕГЭ по обязательному предмету - русскому языку. На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты", - говорится в сообщении. Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.
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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ

Минпросвещения: участники ЕГЭ получат первые результаты на следующей неделе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участники ЕГЭ на следующей неделе начнут получать первые результаты экзамена, сообщили в Минпросвещения РФ.
«
"Экзаменационная кампания ЕГЭ-2025 продолжается. Ребята уже написали экзамены по истории, литературе, химии и математике базового и профильного уровней, а сегодня сдали ЕГЭ по обязательному предмету - русскому языку. На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты", - говорится в сообщении.
Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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ОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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