https://ria.ru/20250530/ege-2020019773.html
В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ
В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2025
В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ
Участники ЕГЭ на следующей неделе начнут получать первые результаты экзамена, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:49:00+03:00
2025-05-30T16:49:00+03:00
2025-05-30T16:49:00+03:00
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018734128_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_952836a15906b4b305c01a7121c197fa.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участники ЕГЭ на следующей неделе начнут получать первые результаты экзамена, сообщили в Минпросвещения РФ. "Экзаменационная кампания ЕГЭ-2025 продолжается. Ребята уже написали экзамены по истории, литературе, химии и математике базового и профильного уровней, а сегодня сдали ЕГЭ по обязательному предмету - русскому языку. На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты", - говорится в сообщении. Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.
https://ria.ru/20241018/ege-1978826584.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018734128_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_06b58e849b44cdf5484aafd96f0bef65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ
Минпросвещения: участники ЕГЭ получат первые результаты на следующей неделе