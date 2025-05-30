https://ria.ru/20250530/ege-2020019773.html

В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ

В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2025

В Минпросвещения назвали сроки получения первых результатов ЕГЭ

Участники ЕГЭ на следующей неделе начнут получать первые результаты экзамена, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:49:00+03:00

2025-05-30T16:49:00+03:00

2025-05-30T16:49:00+03:00

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участники ЕГЭ на следующей неделе начнут получать первые результаты экзамена, сообщили в Минпросвещения РФ. "Экзаменационная кампания ЕГЭ-2025 продолжается. Ребята уже написали экзамены по истории, литературе, химии и математике базового и профильного уровней, а сегодня сдали ЕГЭ по обязательному предмету - русскому языку. На следующей неделе участники уже начнут получать первые результаты", - говорится в сообщении. Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

https://ria.ru/20241018/ege-1978826584.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)