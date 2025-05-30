https://ria.ru/20250530/ege-2020000344.html
ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев
ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев - РИА Новости, 30.05.2025
ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев
ЕГЭ-2025 по русскому языку прошел без сбоев и в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:46:00+03:00
2025-05-30T15:46:00+03:00
2025-05-30T15:47:00+03:00
россия
общество
единый государственный экзамен (егэ)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. ЕГЭ-2025 по русскому языку прошел без сбоев и в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."Сейчас можно с уверенностью сказать, что самый массовый экзамен прошел без сбоев, в штатном режиме", - сказал министр в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород.В пятницу, 30 мая, российские школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек.
https://ria.ru/20250530/ege-1734473764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, единый государственный экзамен (егэ)
Россия, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев
Глава Минпросвещения Кравцов: ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев