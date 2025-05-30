https://ria.ru/20250530/ege-2020000344.html

ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев - РИА Новости, 30.05.2025

ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

ЕГЭ-2025 по русскому языку прошел без сбоев и в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:46:00+03:00

2025-05-30T15:46:00+03:00

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россия

общество

единый государственный экзамен (егэ)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. ЕГЭ-2025 по русскому языку прошел без сбоев и в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."Сейчас можно с уверенностью сказать, что самый массовый экзамен прошел без сбоев, в штатном режиме", - сказал министр в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород.В пятницу, 30 мая, российские школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек.

https://ria.ru/20250530/ege-1734473764.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, единый государственный экзамен (егэ)