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ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев - РИА Новости, 30.05.2025
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15:46 30.05.2025 (обновлено: 15:47 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ege-2020000344.html
ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев
ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев - РИА Новости, 30.05.2025
ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев
ЕГЭ-2025 по русскому языку прошел без сбоев и в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:46:00+03:00
2025-05-30T15:47:00+03:00
россия
общество
единый государственный экзамен (егэ)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. ЕГЭ-2025 по русскому языку прошел без сбоев и в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."Сейчас можно с уверенностью сказать, что самый массовый экзамен прошел без сбоев, в штатном режиме", - сказал министр в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород.В пятницу, 30 мая, российские школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек.
https://ria.ru/20250530/ege-1734473764.html
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россия, общество, единый государственный экзамен (егэ)
Россия, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

Глава Минпросвещения Кравцов: ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУченик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ученик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ученик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. ЕГЭ-2025 по русскому языку прошел без сбоев и в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сейчас можно с уверенностью сказать, что самый массовый экзамен прошел без сбоев, в штатном режиме", - сказал министр в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород.
В пятницу, 30 мая, российские школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек.
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