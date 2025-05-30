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В Махачкале сбили двух подростков на пешеходном переходе

В Махачкале сбили двух подростков на пешеходном переходе - РИА Новости, 30.05.2025

В Махачкале сбили двух подростков на пешеходном переходе

Автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе в Махачкале, они госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе госавтоинспекции Дагестана. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:27:00+03:00

2025-05-30T17:27:00+03:00

2025-05-30T17:33:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 30 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе в Махачкале, они госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе госавтоинспекции Дагестана. ДТП произошло в четверг примерно в 21.30 на проспекте Акушинского. "Местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы – 13-летний мальчик и 15-летняя девочка - с различными травмами госпитализированы", – говорится в сообщении.

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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, дтп