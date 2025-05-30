Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале сбили двух подростков на пешеходном переходе - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 30.05.2025 (обновлено: 17:33 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/dtp-2020030310.html
В Махачкале сбили двух подростков на пешеходном переходе
В Махачкале сбили двух подростков на пешеходном переходе - РИА Новости, 30.05.2025
В Махачкале сбили двух подростков на пешеходном переходе
Автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе в Махачкале, они госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе госавтоинспекции Дагестана. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:27:00+03:00
2025-05-30T17:33:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020031563_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5af909231cd302489274b09c7acddf45.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе в Махачкале, они госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе госавтоинспекции Дагестана. ДТП произошло в четверг примерно в 21.30 на проспекте Акушинского. "Местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы – 13-летний мальчик и 15-летняя девочка - с различными травмами госпитализированы", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020031563_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9321417274c29868f426a0e785988c99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, дтп
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, ДТП
В Махачкале сбили двух подростков на пешеходном переходе

ГАИ: водитель иномарки сбил двух подростков на пешеходном переходе Махачкале

© Фото : Госавтоинспекция Дагестана/TelegramАвтомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе в Махачкале
Автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе в Махачкале - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Госавтоинспекция Дагестана/Telegram
Автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 30 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе в Махачкале, они госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе госавтоинспекции Дагестана.
ДТП произошло в четверг примерно в 21.30 на проспекте Акушинского.
"Местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы – 13-летний мальчик и 15-летняя девочка - с различными травмами госпитализированы", – говорится в сообщении.
Автомобиль и мотоцикл полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Определены регионы с наибольшим количеством ДТП
18 апреля, 04:58
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала