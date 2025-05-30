https://ria.ru/20250530/diabet-2019884512.html
Врач рассказала о пугающем влиянии диабета на старение
Врач рассказала о пугающем влиянии диабета на старение - РИА Новости, 30.05.2025
Врач рассказала о пугающем влиянии диабета на старение
Возрастные изменения у человека с сахарным диабетом развиваются на 10-15 лет раньше, чем у здоровых людей, сообщила РИА Новости профессор, член-корреспондент... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:10:00+03:00
2025-05-30T03:10:00+03:00
2025-05-30T11:24:00+03:00
ольга ткачева
российская академия наук
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Возрастные изменения у человека с сахарным диабетом развиваются на 10-15 лет раньше, чем у здоровых людей, сообщила РИА Новости профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева."Сахарный диабет — это нарушение обмена глюкозы, а еще фактор, способствующий ускоренному биологическому старению организма. Исследования показывают, что возрастные изменения у людей с сахарным диабетом развиваются на 10-15 лет раньше, чем у здоровых сверстников", — рассказала врач.Она добавила, что сахарный диабет ускоряет старение в том числе из-за окислительного стресса и повреждения клеток."Высокий уровень сахара в крови стимулирует образование свободных радикалов, повреждающих ДНК, белки и клеточные мембраны. Одновременно формируются конечные продукты гликирования (AGEs), способствующие старению кожи, сосудов, мозга", — пояснила специалист. Врач отметила, что теломеры, защитные участки на конце хромосом, укорачиваются быстрее у пациентов с сахарным диабетом, это ускоряет старение клеток и повышает риск возрастных ассоциированных заболеваний."Митохондрии, энергетические станции клеток, работают хуже при сахарном диабете, что снижает выработку энергии и повышает уязвимость тканей", — подчеркнула Ткачева.По ее словам, сахарный диабет вызывает системное воспаление, что приводит к повреждению сосудов, нейронов и различных тканей организма. Так как щитовидная железа регулирует метаболизм, ее дисфункция часто сопровождает сахарный диабет, сообщила врач. Гипотиреоз может усугубить инсулинорезистентность и способствовать набору массы тела, а также усиливает ощущение усталости и снижение когнитивных функций. Изменения в уровне тиреоидных гормонов напрямую влияют на скорость метаболических процессов, регенерацию тканей и старение, пояснила собеседница агентства. Поэтому контроль функций щитовидной железы — важная часть антистарения у пациентов с диабетом, заключила медик.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ткачева, российская академия наук, общество, здоровье - общество
Ольга Ткачева, Российская академия наук, Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказала о пугающем влиянии диабета на старение
Геронтолог Ткачева: сахарный диабет ускоряет старение на 10-15 лет
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Возрастные изменения у человека с сахарным диабетом развиваются на 10-15 лет раньше, чем у здоровых людей, сообщила РИА Новости профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.
"Сахарный диабет — это нарушение обмена глюкозы, а еще фактор, способствующий ускоренному биологическому старению организма. Исследования показывают, что возрастные изменения у людей с сахарным диабетом развиваются на 10-15 лет раньше, чем у здоровых сверстников", — рассказала врач.
Она добавила, что сахарный диабет ускоряет старение в том числе из-за окислительного стресса и повреждения клеток.
"Высокий уровень сахара в крови стимулирует образование свободных радикалов, повреждающих ДНК, белки и клеточные мембраны. Одновременно формируются конечные продукты гликирования (AGEs), способствующие старению кожи, сосудов, мозга", — пояснила специалист.
Врач отметила, что теломеры, защитные участки на конце хромосом, укорачиваются быстрее у пациентов с сахарным диабетом, это ускоряет старение клеток и повышает риск возрастных ассоциированных заболеваний.
"Митохондрии, энергетические станции клеток, работают хуже при сахарном диабете, что снижает выработку энергии и повышает уязвимость тканей", — подчеркнула Ткачева
.
По ее словам, сахарный диабет вызывает системное воспаление, что приводит к повреждению сосудов, нейронов и различных тканей организма.
Так как щитовидная железа регулирует метаболизм, ее дисфункция часто сопровождает сахарный диабет, сообщила врач. Гипотиреоз может усугубить инсулинорезистентность и способствовать набору массы тела, а также усиливает ощущение усталости и снижение когнитивных функций. Изменения в уровне тиреоидных гормонов напрямую влияют на скорость метаболических процессов, регенерацию тканей и старение, пояснила собеседница агентства. Поэтому контроль функций щитовидной железы — важная часть антистарения у пациентов с диабетом, заключила медик.