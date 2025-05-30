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Ученые высказались о непрекращающейся магнитной буре
Ученые высказались о непрекращающейся магнитной буре - РИА Новости, 30.05.2025
Ученые высказались о непрекращающейся магнитной буре
Магнитная буря, которая началась в три часа ночи 29 мая, продолжается без перерывов, заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСИЗФ РАН. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:01:00+03:00
2025-05-30T05:01:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Магнитная буря, которая началась в три часа ночи 29 мая, продолжается без перерывов, заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСИЗФ РАН."К сожалению, несмотря на то что в течение дня было несколько снижений активности и невзирая на связанные с этим ожидания глобальной стабилизации обстановки, по факту магнитная буря, начавшаяся сегодня в три ночи по московскому времени, так и ни разу не прервалась и продолжается на текущий момент без остановки", — говорится в публикации.Там также указано, что по состоянию на 20:20 четверга буря продолжалась более 17 часов подряд.Самая сильная и по-настоящему страшная магнитная буря произошла в мае 1921 года. Тогда в США полностью отключилась телефонная связь, сломались предохранители, сбоило электричество и происходили пожары. Позже о неприятных последствиях сообщили в Европе и Южном полушарии: в некоторых городах были полностью нарушены подводные телеграфные кабели. При этом впервые в истории северное сияние дошло до самых низких широт.
https://ria.ru/20250528/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Ученые высказались о непрекращающейся магнитной буре
Начавшаяся ночью 29 мая магнитная буря продолжается более суток без перерывов