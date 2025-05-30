https://ria.ru/20250530/burja-2019934688.html
Магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год
Магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год - РИА Новости, 30.05.2025
Магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год
Зарегистрированная 29-30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури, событие стало самым продолжительным более... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:26:00+03:00
2025-05-30T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Зарегистрированная 29-30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури, событие стало самым продолжительным более чем за год, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Магнитная буря, наблюдавшаяся с 3 часов ночи по Москве 29 мая по 6 часов утра 30 мая, продолжалась 27 часов и стала самой длительной начиная с рекордных событий мая 2024 года", - говорится в сообщении.Ученые напомнили, что зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5, чего не было на протяжении 20 лет. Буря 29-30 мая стала третьей по продолжительности в идущем сейчас солнечном цикле. Кроме прошлогодней, она уступает событию 26-28 февраля 2023 года, продолжавшемуся 33 часа. "На настоящий момент магнитное поле находится на желтом уровне (возбужденное состояние). Математические модели продолжают настаивать на том, что бури в ближайшие часы возобновятся", - добавили в лаборатории.
https://ria.ru/20250530/burya-2019888707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, москва, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Москва, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год
Магнитная буря 29-30 мая продлилась 27 часов, став самой продолжительной за год
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Зарегистрированная 29-30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури, событие стало самым продолжительным более чем за год, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
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"Магнитная буря, наблюдавшаяся с 3 часов ночи по Москве 29 мая по 6 часов утра 30 мая, продолжалась 27 часов и стала самой длительной начиная с рекордных событий мая 2024 года", - говорится в сообщении.
Ученые напомнили, что зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5, чего не было на протяжении 20 лет.
Буря 29-30 мая стала третьей по продолжительности в идущем сейчас солнечном цикле. Кроме прошлогодней, она уступает событию 26-28 февраля 2023 года, продолжавшемуся 33 часа.
"На настоящий момент магнитное поле находится на желтом уровне (возбужденное состояние). Математические модели продолжают настаивать на том, что бури в ближайшие часы возобновятся", - добавили в лаборатории.