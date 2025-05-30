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Магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год - РИА Новости, 30.05.2025
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12:26 30.05.2025 (обновлено: 12:27 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/burja-2019934688.html
Магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год
Магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год - РИА Новости, 30.05.2025
Магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год
Зарегистрированная 29-30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури, событие стало самым продолжительным более... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:26:00+03:00
2025-05-30T12:27:00+03:00
космос - риа наука
москва
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Зарегистрированная 29-30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури, событие стало самым продолжительным более чем за год, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. &quot;Магнитная буря, наблюдавшаяся с 3 часов ночи по Москве 29 мая по 6 часов утра 30 мая, продолжалась 27 часов и стала самой длительной начиная с рекордных событий мая 2024 года&quot;, - говорится в сообщении.Ученые напомнили, что зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5, чего не было на протяжении 20 лет. Буря 29-30 мая стала третьей по продолжительности в идущем сейчас солнечном цикле. Кроме прошлогодней, она уступает событию 26-28 февраля 2023 года, продолжавшемуся 33 часа. "На настоящий момент магнитное поле находится на желтом уровне (возбужденное состояние). Математические модели продолжают настаивать на том, что бури в ближайшие часы возобновятся", - добавили в лаборатории.
https://ria.ru/20250530/burya-2019888707.html
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космос - риа наука, москва, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Москва, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год

Магнитная буря 29-30 мая продлилась 27 часов, став самой продолжительной за год

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Зарегистрированная 29-30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури, событие стало самым продолжительным более чем за год, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«

"Магнитная буря, наблюдавшаяся с 3 часов ночи по Москве 29 мая по 6 часов утра 30 мая, продолжалась 27 часов и стала самой длительной начиная с рекордных событий мая 2024 года", - говорится в сообщении.

Ученые напомнили, что зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5, чего не было на протяжении 20 лет.
Буря 29-30 мая стала третьей по продолжительности в идущем сейчас солнечном цикле. Кроме прошлогодней, она уступает событию 26-28 февраля 2023 года, продолжавшемуся 33 часа.
"На настоящий момент магнитное поле находится на желтом уровне (возбужденное состояние). Математические модели продолжают настаивать на том, что бури в ближайшие часы возобновятся", - добавили в лаборатории.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Ученые высказались о непрекращающейся магнитной буре
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