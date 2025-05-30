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Бэнкси скрыл свою новую работу - РИА Новости, 30.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:32 30.05.2025 (обновлено: 02:15 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/benksi-2019880329.html
Бэнкси скрыл свою новую работу
Бэнкси скрыл свою новую работу - РИА Новости, 30.05.2025
Бэнкси скрыл свою новую работу
Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, скрыв ее местонахождение. РИА Новости, 30.05.2025
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культура
россия
бэнкси
культура
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, скрыв ее местонахождение. На снимках в Instagram* неуловимого художника запечатлена глухая бежевая стена. На ней по трафарету изображен маяк, а также слова: "Я хочу быть тем, что вы видите во мне". Искусственная тень, нарисованная на тротуаре от ближайшего столбика, создает иллюзию, будто сам маяк - это всего лишь отражение одного из элементов городского декора. Вторая фотография с более общим планом стены, на фоне которой двое прохожих выгуливают собак, тоже не проясняет ситуацию с местонахождением рисунка. Интернет-пользователи предполагают, что новая работа Бэнкси находится во французском Марселе. Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240810/benksi-1965429056.html
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россия, бэнкси, культура
Культура, Россия, Бэнкси, Культура
Бэнкси скрыл свою новую работу

Британский художник Бэнкси представил новую работу, скрыв ее местонахождение

© Соцсети БэнксиНовая работа Бэнкси
Новая работа Бэнкси - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Соцсети Бэнкси
Новая работа Бэнкси
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, скрыв ее местонахождение.
На снимках в Instagram* неуловимого художника запечатлена глухая бежевая стена. На ней по трафарету изображен маяк, а также слова: "Я хочу быть тем, что вы видите во мне". Искусственная тень, нарисованная на тротуаре от ближайшего столбика, создает иллюзию, будто сам маяк - это всего лишь отражение одного из элементов городского декора.
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Вторая фотография с более общим планом стены, на фоне которой двое прохожих выгуливают собак, тоже не проясняет ситуацию с местонахождением рисунка.
Интернет-пользователи предполагают, что новая работа Бэнкси находится во французском Марселе.
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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