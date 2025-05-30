https://ria.ru/20250530/benksi-2019880329.html

Бэнкси скрыл свою новую работу

Бэнкси скрыл свою новую работу - РИА Новости, 30.05.2025

Бэнкси скрыл свою новую работу

Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, скрыв ее местонахождение. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:32:00+03:00

2025-05-30T01:32:00+03:00

2025-05-30T02:15:00+03:00

культура

россия

бэнкси

культура

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, скрыв ее местонахождение. На снимках в Instagram* неуловимого художника запечатлена глухая бежевая стена. На ней по трафарету изображен маяк, а также слова: "Я хочу быть тем, что вы видите во мне". Искусственная тень, нарисованная на тротуаре от ближайшего столбика, создает иллюзию, будто сам маяк - это всего лишь отражение одного из элементов городского декора. Вторая фотография с более общим планом стены, на фоне которой двое прохожих выгуливают собак, тоже не проясняет ситуацию с местонахождением рисунка. Интернет-пользователи предполагают, что новая работа Бэнкси находится во французском Марселе. Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240810/benksi-1965429056.html

https://ria.ru/20231222/znak-1917593413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бэнкси, культура