https://ria.ru/20250530/benksi-2019880329.html
Бэнкси скрыл свою новую работу
Бэнкси скрыл свою новую работу - РИА Новости, 30.05.2025
Бэнкси скрыл свою новую работу
Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, скрыв ее местонахождение. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T01:32:00+03:00
2025-05-30T01:32:00+03:00
2025-05-30T02:15:00+03:00
культура
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, скрыв ее местонахождение. На снимках в Instagram* неуловимого художника запечатлена глухая бежевая стена. На ней по трафарету изображен маяк, а также слова: "Я хочу быть тем, что вы видите во мне". Искусственная тень, нарисованная на тротуаре от ближайшего столбика, создает иллюзию, будто сам маяк - это всего лишь отражение одного из элементов городского декора. Вторая фотография с более общим планом стены, на фоне которой двое прохожих выгуливают собак, тоже не проясняет ситуацию с местонахождением рисунка. Интернет-пользователи предполагают, что новая работа Бэнкси находится во французском Марселе. Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240810/benksi-1965429056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, бэнкси, культура
Культура, Россия, Бэнкси, Культура
Бэнкси скрыл свою новую работу
Британский художник Бэнкси представил новую работу, скрыв ее местонахождение
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, скрыв ее местонахождение.
На снимках в Instagram* неуловимого художника запечатлена глухая бежевая стена. На ней по трафарету изображен маяк, а также слова: "Я хочу быть тем, что вы видите во мне". Искусственная тень, нарисованная на тротуаре от ближайшего столбика, создает иллюзию, будто сам маяк - это всего лишь отражение одного из элементов городского декора.
Вторая фотография с более общим планом стены, на фоне которой двое прохожих выгуливают собак, тоже не проясняет ситуацию с местонахождением рисунка.
Интернет-пользователи предполагают, что новая работа Бэнкси
находится во французском Марселе.
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.