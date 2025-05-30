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Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 30.05.2025
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00:42 30.05.2025 (обновлено: 00:43 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/bastrykin-2019877246.html
Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин
Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 30.05.2025
Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин
Запад ведет войну за юные умы россиян, навязывая через сериалы и компьютерные игры молодым людям негативный образ России, заявил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 30.05.2025
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россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запад ведет войну за юные умы россиян, навязывая через сериалы и компьютерные игры молодым людям негативный образ России, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете "Ведомости". "Сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, когда мы плечом к плечу встали на защиту ее суверенитета, именно духовно-патриотическое воспитание молодежи играет важнейшую роль. Наши так называемые западные партнеры ведут настоящую войну за юные умы россиян, прекрасно понимая, что они - наследники великой страны, ее традиций и от их взглядов и гражданской позиции многое зависит", - сказал Бастрыкин. По словам главы СК РФ, российской молодежи насаждают компьютерные игры, кино, сериалы, цель которых – представить Россию и народ исключительно в негативном свете. "Я бы даже сказал, что это некая насмешка над исконно российскими традициями и культурой", - добавил он.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: Запад навязывает молодежи негативный образ России через сериалы

© Фото : предоставлено СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : предоставлено СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запад ведет войну за юные умы россиян, навязывая через сериалы и компьютерные игры молодым людям негативный образ России, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете "Ведомости".
"Сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, когда мы плечом к плечу встали на защиту ее суверенитета, именно духовно-патриотическое воспитание молодежи играет важнейшую роль. Наши так называемые западные партнеры ведут настоящую войну за юные умы россиян, прекрасно понимая, что они - наследники великой страны, ее традиций и от их взглядов и гражданской позиции многое зависит", - сказал Бастрыкин.
По словам главы СК РФ, российской молодежи насаждают компьютерные игры, кино, сериалы, цель которых – представить Россию и народ исключительно в негативном свете. "Я бы даже сказал, что это некая насмешка над исконно российскими традициями и культурой", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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