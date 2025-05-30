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Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин
Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 30.05.2025
Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин
Запад ведет войну за юные умы россиян, навязывая через сериалы и компьютерные игры молодым людям негативный образ России, заявил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:42:00+03:00
2025-05-30T00:42:00+03:00
2025-05-30T00:43:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запад ведет войну за юные умы россиян, навязывая через сериалы и компьютерные игры молодым людям негативный образ России, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете "Ведомости". "Сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, когда мы плечом к плечу встали на защиту ее суверенитета, именно духовно-патриотическое воспитание молодежи играет важнейшую роль. Наши так называемые западные партнеры ведут настоящую войну за юные умы россиян, прекрасно понимая, что они - наследники великой страны, ее традиций и от их взглядов и гражданской позиции многое зависит", - сказал Бастрыкин. По словам главы СК РФ, российской молодежи насаждают компьютерные игры, кино, сериалы, цель которых – представить Россию и народ исключительно в негативном свете. "Я бы даже сказал, что это некая насмешка над исконно российскими традициями и культурой", - добавил он.
https://ria.ru/20250523/neft-2018543539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин
Бастрыкин: Запад навязывает молодежи негативный образ России через сериалы