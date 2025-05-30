https://ria.ru/20250530/bastrykin-2019877246.html

Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин

Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 30.05.2025

Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин

Запад ведет войну за юные умы россиян, навязывая через сериалы и компьютерные игры молодым людям негативный образ России, заявил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T00:42:00+03:00

2025-05-30T00:42:00+03:00

2025-05-30T00:43:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запад ведет войну за юные умы россиян, навязывая через сериалы и компьютерные игры молодым людям негативный образ России, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете "Ведомости". "Сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, когда мы плечом к плечу встали на защиту ее суверенитета, именно духовно-патриотическое воспитание молодежи играет важнейшую роль. Наши так называемые западные партнеры ведут настоящую войну за юные умы россиян, прекрасно понимая, что они - наследники великой страны, ее традиций и от их взглядов и гражданской позиции многое зависит", - сказал Бастрыкин. По словам главы СК РФ, российской молодежи насаждают компьютерные игры, кино, сериалы, цель которых – представить Россию и народ исключительно в негативном свете. "Я бы даже сказал, что это некая насмешка над исконно российскими традициями и культурой", - добавил он.

https://ria.ru/20250523/neft-2018543539.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество