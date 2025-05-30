https://ria.ru/20250530/ai-2019824144.html

"Стратегический баланс под угрозой". Что устроили китайские инженеры

"Стратегический баланс под угрозой". Что устроили китайские инженеры - РИА Новости, 30.05.2025

"Стратегический баланс под угрозой". Что устроили китайские инженеры

Китай выводит на околоземную орбиту группировку из тысяч спутников, которые должны соединиться в мощный суперкомпьютер с искусственным интеллектом. По словам... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:00:00+03:00

2025-05-30T08:00:00+03:00

2025-05-30T10:22:00+03:00

наука

космос - риа наука

китай

эрик шмидт

илон маск

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Китай выводит на околоземную орбиту группировку из тысяч спутников, которые должны соединиться в мощный суперкомпьютер с искусственным интеллектом. По словам экспертов, проекты такого рода технически крайне сложны, но в случае успеха могут дать гигантские преимущества перед конкурентами и даже изменить баланс сил на планете. Что собой представляет новейшая технология — в материале РИА Новости.Первые в мире"Начинается новая глава в глобальной эре космических вычислений", — без ложной скромности сообщает стартап ADA Space. В мае китайская ракета-носитель Long March 2D успешно вывела на орбиту "Созвездие трех тел" — систему из 12 спутников, названную в честь популярного фантастического романа. Как заявляет компания-разработчик, они стали первой в мире "космической вычислительной группировкой".Сателлиты оснащены "передовыми возможностями ИИ", установками дистанционного зондирования Земли и приборами для наблюдения за дальним космосом. Связь между ними осуществляется посредством лазеров, скорость передачи информации — 100 Гбит/с.Проект реализуют в рамках программы Star Computing, которая предполагает запуск 2800 аппаратов. Они должны объединиться в суперкомпьютер с общей вычислительной мощностью 1000 пета-операций (или один квинтиллион операций) в секунду."Группировка позволит удовлетворить растущий спрос на вычисления в реальном времени в космосе и помочь нашей стране занять лидирующие позиции в создании космической вычислительной инфраструктуры в мире", — объясняет ADA Space.По словам разработчиков, умные спутники помогут астрономам выявлять различные события (например, гамма-всплески) и определять объекты в дальнем космосе. Круг же применения орбитальных компьютеров в народном хозяйстве чрезвычайно широк: они пригодятся как при чрезвычайных ситуациях, так и, например, для развития туризма. Все официально заявленные цели и задачи проекта, разумеется, сугубо мирные.Быстро и экологически чистоСпециалисты объясняют: размещение вычислительных мощностей на орбите существенно повысит эффективность орбитальных аппаратов."Больше не нужно пересылать гигабайты необработанных данных — анализ выполняется прямо на орбите. Это устраняет узкие места: сегодня из-за ограничений каналов связи до Земли доходит менее десяти процентов собираемой спутниками информации. Теперь же вниз отправляются уже готовые аналитические сводки, что резко снижает задержки. Например, ИИ-спутник может сам обнаружить на снимках лесной пожар и сразу послать сигнал тревоги, не ожидая долгой передачи исходных изображений", — говорит Арег Варданян, эксперт в области цифровых решений и искусственного интеллекта, генеральный директор digital-компании WebSiberia.По его словам, абонентам такой спутниковой сети будет доступно "облако" вычислений в любой точке мира, независимо от качества наземной инфраструктуры.Есть и польза для экологии: бум ИИ-систем, чьи дата-центры размещены на Земле, в последние годы резко увеличил количество выбросов парниковых газов. Так, один запрос в ChatGPT потребляет примерно в десять раз больше энергии, чем в поисковике Google. На орбите же спутники будут работать на солнечной энергии и климату планеты не навредят."Отслеживать ракеты"Однако появление такой системы влечет и серьезные угрозы, считают эксперты. Поводов для алармизма много — от засорения космического пространства до кибертерроризма."Такой уровень автономии и мощности несет и риски: от дестабилизации стратегического баланса до непредсказуемых последствий при сбоях. Также встает вопрос: кто будет контролировать эти системы, если они научатся принимать решения без участия человека?" — задается вопросом Павел Карасев, ИТ-эксперт, бизнес-партнер компании "Компьютерные технологии".По мнению Варданяна, настолько мощную сеть можно использовать в военных целях — например, для непрерывного наблюдения за Землей и отслеживания пусков ракет. "Другие страны наверняка захотят создать аналог, запустив новую гонку технологий", — объясняет эксперт.Отметим, что, по одной из версий, подобная спутниковая система, основанная на Starlink Илона Маска, действительно может стать элементом американской противоракетной системы "Золотой купол".Однако реализовать и поддерживать амбициозный проект будет непросто, считают специалисты."Размещение суперкомпьютеров в космосе — технологически сложная задача. Нужны энергоэффективные процессоры, радиационная защита, устойчивость к экстремальным температурам. Еще один важный вопрос — обновление: как модернизировать ИИ в условиях, когда "железо" находится на орбите?" — говорит Карасев.В свою очередь, Варданян обращает внимание, что в космосе невозможно быстро заменить вышедшее из строя оборудование — при поломке спутник придется выводить из сети и запускать новый взамен.Не только КитайТем не менее все эти задачи считают решаемыми в Китае — и не только там. Ранее бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт также предлагал запустить центры обработки данных на орбиту. Для этих целей он приобрел калифорнийскую космическую компанию Relativity Space.Таким способом миллиардер надеется решить главную проблему ИИ-эры — нехватку энергии. Выступая на слушаниях в конгрессе в апреле, Шмидт отметил, что обычная американская АЭС дает один гигаватт. Тогда как уже сейчас планируется строить дата-центры, потребляющие десять гигаватт."Одна из оценок, которая, по моему мнению, наиболее вероятна, заключается в том, что дата-центрам потребуется дополнительно 29 гигаватт электроэнергии к 2027-му и еще 67 гигаватт к 2030-му. Это промышленные масштабы, которых я никогда в жизни не видел", — заявлял он.В космосе же всегда солнечно, и для небольших спутников — элементов орбитального "мозга" — энергии звезды должно быть достаточно.Тем временем Россия также планирует размещать суперкомпьютер в космосе — на борту национальной орбитальной станции РОС. Как заявлял ранее заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" и главный конструктор РОС Владимир Кожевников, эта ЭВМ будет получать и обрабатывать данные со спутников и передавать их на Землю, что должно "повысить эффективность орбитальных группировок как за счет экономии энергии на связь, так и благодаря увеличению объема полезной информации".Правда, оговаривается конструктор, для воплощения этих идей предстоит многое сделать — в частности, ускоренно развивать технологии лазерной связи.А пока, похоже, у Китая в этой новой космической гонке есть значительная фора перед другими космическими державами.

https://ria.ru/20250414/j-36-2010761772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, китай, эрик шмидт, илон маск, искусственный интеллект (ии)