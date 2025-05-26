https://ria.ru/20250526/kupol-2018713272.html

Накроет всю планету. Трамп решил предъявить новый козырь

Накроет всю планету. Трамп решил предъявить новый козырь - РИА Новости, 26.05.2025

Накроет всю планету. Трамп решил предъявить новый козырь

Один из самых амбициозных проектов Дональда Трампа — создание принципиально новой системы противоракетной обороны "Золотой купол", которую развернут на суше,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Один из самых амбициозных проектов Дональда Трампа — создание принципиально новой системы противоракетной обороны "Золотой купол", которую развернут на суше, море и в космосе, а в эксплуатацию введут до конца его президентского срока. Что известно о масштабной программе стоимостью 175 миллиардов долларов — в материале РИА Новости.Спутники и лазерыВероятно, львиная доля выделенных средств пойдет на формирование орбитального эшелона перспективной системы ПРО, за который будут отвечать созданные во время первого срока Трампа Космические войска. Уже тогда Вашингтон озаботился проблемой перехвата новейших российских ракет. Все дело в том, что имеющаяся у США спутниковая группировка недостаточно многочисленная, чтобы засечь и отследить объект, двигающийся с гиперзвуковой скоростью."Именно спутники станут ядром "Золотого купола", — объясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Их планируют запускать на орбиту массово. В американском экспертном сообществе говорили о двух тысячах космических аппаратов. Они будут оборудованы чувствительными датчиками, соединены в единую сеть и выведены на разные орбиты. Чем больше спутников смогут "увидеть" в полете гиперзвуковую ракету, тем с большей вероятностью удастся вычислить ее траекторию и передать данные на перехват выше по инстанции. Вся система, благодаря внедрению искусственного интеллекта, будет максимально автоматизирована".По мнению эксперта, кратно нарастить группировку до 2030-го американцам вполне по силам. Вывод аппаратов на орбиту предполагают осуществлять как силами Пентагона, так и частных подрядчиков, например, SpaceX Илона Маска или Blue Origin Джеффа Безоса. Что же касается размещения в космосе средств перехвата, здесь не все так просто.Американское агентство перспективных оборонных разработок DARPA еще несколько лет назад предложило разместить на орбите 20 платформ с восьмимегаваттными лазерными установками. Предполагалось, что они будут уничтожать пучком направленной энергии боевые блоки до входа обратно в атмосферу. Однако расчеты показали, что каждая такая платформа обойдется американскому бюджету аж в 81 миллиард долларов. Кроме того, еще не решена проблема создания малогабаритного ядерного реактора такой мощности.Перехват с землиОсновной наземной компонентой "Золотого купола" станет уже существующая инфраструктура — около 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением.Однако испытания показали недостаточную эффективность GBMD — поразить учебную цель удавалось лишь в половине случаев. Это категорически не устроило Пентагон, и в середине минувшего десятилетия стартовала программа Redesigned Kill Vehicle (RKV) по созданию новой боевой части для противоракет взамен имеющихся кинетических заатмосферных перехватчиков. Вашингтон выделил на это 5,8 миллиарда долларов. Ожидалось, что концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin завершат разработку к 2025-му, однако в августе прошлого года агентство по ПРО отменило контракт. По информации американских СМИ, причина — "конструктивные проблемы изделия".Пентагон запустил другой проект — Next-Generation Interceptor (перехватчик следующего поколения). Со временем программа получила обозначение LGM-35 Sentinel. Новая противоракета трехступенчатая, твердотопливная, дальность — не менее 15 тысяч километров. Такую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS. Каждую МБР оснастят комплектом ложных целей, чтобы перегрузить противоракетную оборону и обеспечить ее прорыв.LGM-35 планировали поставить на боевое дежурство к 2030-му, однако почти двукратное удорожание программы вынудило разработчиков сдвинуть сроки. Очевидно, "Сентинел", предназначенный для перехвата МБР, не успеют пустить в серию до завершения президентского срока Дональда Трампа. Без изменений останется и система THAAD, созданная для защиты от ракет меньшей и средней дальности на финальном участке траектории — она стоит на вооружении с 2008-го и пока считается современной.Морской щитМорской эшелон "Золотого купола" — корабли с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами Standard SM-3, эсминцы "Арли Бёрк" и крейсеры "Тикондерога". Большинство вымпелов дежурят в Тихом океане: это мобильный щит против китайских и северокорейских ракет. Однако их можно перебросить и на другие ракетоопасные направления.Противоракеты SM-3 в варианте Block IA предназначены для уничтожения аэродинамических целей и баллистических ракет малой дальности на дистанции до 700 и на высотах до 500 километров. Скорость — до 8,8 Маха (три километра в секунду). Для поражения используется кинетический перехватчик с собственными двигателями для корректировки полета и инфракрасной головкой самонаведения.Модификация Block IIA же снаряжается перехватчиком увеличенных размеров и сенсорной аппаратурой поиска целей. По заявлениям Пентагона, она способна сбивать межконтинентальные ракеты на дальностях до 1200 и на высотах до 1000 километров. Скорость — 4,5 Маха.Кроме того, SM-3 развернуты в Европе в рамках программы Aegis Ashore. Позиционные районы оборудовали в Польше и Румынии. Российская сторона неоднократно выражала протест, утверждая, что эти базы нарушают стратегический паритет, а в пусковые установки можно вместо противоракет поставить крылатые "Томагавки" для ударов по земле. Однако Пентагон раз за разом заявлял, что Aegis Ashore предназначена для защиты от иранских ракет.Угроза или блефАмериканские противоракетные инициативы и в этот раз вызвали негативную реакцию России и Китая. В мае Москва и Пекин опубликовали совместное заявление, где программа "Золотой купол" названа "глубоко дестабилизирующей". Как сказано в документе, она предполагает "создание ничем не ограниченной, глобальной, глубокоэшелонированной и многосферной системы ПРО" в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников" и "придает дополнительный импульс дальнейшему развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение"."Безусловно, воспринимать это нужно очень серьезно, в том числе с учетом абсолютно иных по сравнению с эпохой экс-президента США Рейгана технологических и финансовых возможностей, которыми располагают Соединенные Штаты, — считает замглавы МИД России Сергей Рябков. — Но, сказав это, подчеркну, что оснований для паники нет, есть основания для серьезной озабоченности, и тем более актуальной становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях".Впрочем, некоторые американские эксперты утверждают, что "Золотой купол" — это масштабный пиар-проект, цель которого — "распил" государственных средств. На это указывают цифры: 175 миллиардов явно недостаточно для такой амбициозной программы. Для сравнения: один только проект LGM-35 Sentinel оценивается в 140 миллиардов. Учитывая, что создание спутниковой группировки в интересах ПРО — дело недешевое, неясно, как Пентагон планирует уложиться в бюджет."Американские политические элиты всегда запугивают свой народ, чтобы тот не роптал из-за роста военных расходов, — считает экс-журналист The New York Times Джон Вароли. — Они говорят: "Нам угрожают, они покушаются на нашу демократию, они хотят лишить нас нашего образа жизни. К сожалению, так работают наши элиты. Более чем уверен, что на проекте "Золотой купол" многие сделают состояние. Попросту разворуют выделенные деньги. В указанные сроки эту программу закончить точно не успеют. Нет, что-то, конечно, построят, но явно не такого масштаба, как утверждает Трамп".Ответ РоссииТак или иначе, у России есть чем ответить перспективной американской системе ПРО. За минувшие десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, в том числе моноблочные "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярc", принятые на вооружение в 2009-м. "Ярсы" способны нести четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн, дальность — 12 тысяч километров. И у них есть современные средства преодоления ПРО.Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат", который заменит еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая ракета сможет доставить на территорию вероятного противника больше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, — от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход ПРО.Плюс ко всему российская армия приняла на вооружение планирующий гиперзвуковой блок "Авангард", способный развивать скорость до 27 Махов. Такую быструю цель не в состоянии перехватить ни одна ракета-перехватчик — ни существующая, ни перспективная.

https://ria.ru/20250520/ssha-2018142818.html

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