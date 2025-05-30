https://ria.ru/20250530/abe-2019890075.html

Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию

Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию - РИА Новости, 30.05.2025

Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию

Токио не станет комментировать визит в Россию Акиэ Абэ, вдовы экс-премьера Синдзо Абэ, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:23:00+03:00

2025-05-30T05:23:00+03:00

2025-05-30T07:55:00+03:00

россия

япония

синдзо абэ

владимир путин

есимаса хаяси

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в мире

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ТОКИО, 30 мая — РИА Новости. Токио не станет комментировать визит в Россию Акиэ Абэ, вдовы экс-премьера Синдзо Абэ, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.Чиновник уточнил, что власти страны в курсе этой поездки, но не обсуждало ее с вдовой бывшего главы кабмина."Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос", — сказал он.В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства предложил ей посмотреть премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре и предоставил ей президентский Aurus для перемещения по столице.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, япония, синдзо абэ, владимир путин, есимаса хаяси, большой театр, в мире