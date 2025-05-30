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Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию - РИА Новости, 30.05.2025
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05:23 30.05.2025 (обновлено: 07:55 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/abe-2019890075.html
Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию
Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию - РИА Новости, 30.05.2025
Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию
Токио не станет комментировать визит в Россию Акиэ Абэ, вдовы экс-премьера Синдзо Абэ, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:23:00+03:00
2025-05-30T07:55:00+03:00
россия
япония
синдзо абэ
владимир путин
есимаса хаяси
большой театр
в мире
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ТОКИО, 30 мая — РИА Новости. Токио не станет комментировать визит в Россию Акиэ Абэ, вдовы экс-премьера Синдзо Абэ, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.Чиновник уточнил, что власти страны в курсе этой поездки, но не обсуждало ее с вдовой бывшего главы кабмина."Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос", — сказал он.В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства предложил ей посмотреть премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре и предоставил ей президентский Aurus для перемещения по столице.
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россия, япония, синдзо абэ, владимир путин, есимаса хаяси, большой театр, в мире
Россия, Япония, Синдзо Абэ, Владимир Путин, Есимаса Хаяси, Большой театр, В мире
Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой Абэ по визиту в Россию

Правительство Японии отказалось комментировать визит Акиэ Абэ в Россию

© AP Photo / Eugene HoshikoСупруга премьер-министра Японии Акиэ Абэ
Супруга премьер-министра Японии Акиэ Абэ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Супруга премьер-министра Японии Акиэ Абэ. Архивное фото
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ТОКИО, 30 мая — РИА Новости. Токио не станет комментировать визит в Россию Акиэ Абэ, вдовы экс-премьера Синдзо Абэ, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Чиновник уточнил, что власти страны в курсе этой поездки, но не обсуждало ее с вдовой бывшего главы кабмина.
«
"Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос", — сказал он.
В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства предложил ей посмотреть премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре и предоставил ей президентский Aurus для перемещения по столице.
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РоссияЯпонияСиндзо АбэВладимир ПутинЕсимаса ХаясиБольшой театрВ мире
 
 
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