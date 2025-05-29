https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019678627.html

СМИ: Зеленский срочно прервал визит в Германию из-за ситуации на фронте

СМИ: Зеленский срочно прервал визит в Германию из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 29.05.2025

СМИ: Зеленский срочно прервал визит в Германию из-за ситуации на фронте

Владимир Зеленский срочно прервал визит в Германию и вернулся в Киев из-за ситуации на фронте, пишет Spiegel. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:22:00+03:00

2025-05-29T00:22:00+03:00

2025-05-29T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

сумская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019308556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f93917fce14c3c9563f243d983032097.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский срочно прервал визит в Германию и вернулся в Киев из-за ситуации на фронте, пишет Spiegel."Из-за серьезной ситуации на Украине Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а затем в Аахен. Он сразу вернется в Киев <…> Судя по всему, Зеленский посчитал нецелесообразным находиться на праздничном мероприятии за границей в виду сложившейся ситуации", — указано в статье.По информации издания, глава киевского режима собирался посетить церемонию вручения премии имени Карла Великого председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Аахене, но затем резко изменил планы из-за тяжелой обстановки на фронте в Сумской области.В минувшую среду подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка. Кроме того, они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области.По данным Минобороны, потери ВСУ в зоне действия "Севера" за сутки составили до 210 военнослужащих. Украина также лишилась шести автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250528/merts-2019608211.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

киев

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины