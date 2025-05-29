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СМИ: Зеленский срочно прервал визит в Германию из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 29.05.2025 (обновлено: 05:19 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019678627.html
СМИ: Зеленский срочно прервал визит в Германию из-за ситуации на фронте
СМИ: Зеленский срочно прервал визит в Германию из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 29.05.2025
СМИ: Зеленский срочно прервал визит в Германию из-за ситуации на фронте
Владимир Зеленский срочно прервал визит в Германию и вернулся в Киев из-за ситуации на фронте, пишет Spiegel. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:22:00+03:00
2025-05-29T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сумская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский срочно прервал визит в Германию и вернулся в Киев из-за ситуации на фронте, пишет Spiegel."Из-за серьезной ситуации на Украине Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а затем в Аахен. Он сразу вернется в Киев &lt;…&gt; Судя по всему, Зеленский посчитал нецелесообразным находиться на праздничном мероприятии за границей в виду сложившейся ситуации", — указано в статье.По информации издания, глава киевского режима собирался посетить церемонию вручения премии имени Карла Великого председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Аахене, но затем резко изменил планы из-за тяжелой обстановки на фронте в Сумской области.В минувшую среду подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка. Кроме того, они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области.По данным Минобороны, потери ВСУ в зоне действия "Севера" за сутки составили до 210 военнослужащих. Украина также лишилась шести автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250528/merts-2019608211.html
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в мире, киев, украина, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Сумская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский срочно прервал визит в Германию из-за ситуации на фронте

Spiegel: Зеленский срочно вернулся в Киев из-за ситуации в Сумской области

© Getty Images / Serdar OzsoyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский срочно прервал визит в Германию и вернулся в Киев из-за ситуации на фронте, пишет Spiegel.
"Из-за серьезной ситуации на Украине Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а затем в Аахен. Он сразу вернется в Киев <…> Судя по всему, Зеленский посчитал нецелесообразным находиться на праздничном мероприятии за границей в виду сложившейся ситуации", — указано в статье.
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По информации издания, глава киевского режима собирался посетить церемонию вручения премии имени Карла Великого председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Аахене, но затем резко изменил планы из-за тяжелой обстановки на фронте в Сумской области.
В минувшую среду подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка. Кроме того, они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области.
По данным Минобороны, потери ВСУ в зоне действия "Севера" за сутки составили до 210 военнослужащих. Украина также лишилась шести автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и склада боеприпасов.
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28 мая, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСумская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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