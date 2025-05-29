Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам
Суд запретил доступ к песне Noize MC* "Кооператив "Лебединое озеро" по 2 ссылкам
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне "Кооператив "Лебединое озеро" исполнителя Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*, признан в РФ иностранным агентом), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал трек иноагента Noize MC* "Кооператив "Лебединое озеро" запрещенной в РФ информацией по указанным ссылкам", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.
Одна из ссылок ведет на видеохостинг Youtube, а другая на сайт самого исполнителя.
Лебедева со ссылкой на эксперта добавила, что в указанном материале могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям, а также высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя.
"Музыкальная композиция "Кооператив "Лебединое озеро", произведенная и распространенная иностранным агентом Иваном Алексеевым*, наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей", - процитировала эксперта Лебедева.
* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь"
18 апреля, 04:58