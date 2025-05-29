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Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам - РИА Новости, 29.05.2025
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Шоубиз
 
12:56 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/zapret-2019751502.html
Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам
Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам - РИА Новости, 29.05.2025
Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам
Суд в Петербурге запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне "Кооператив "Лебединое озеро" исполнителя Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*, признан... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:56:00+03:00
2025-05-29T12:56:00+03:00
шоубиз
noize mc (иван алексеев)
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне "Кооператив "Лебединое озеро" исполнителя Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*, признан в РФ иностранным агентом), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал трек иноагента Noize MC* "Кооператив "Лебединое озеро" запрещенной в РФ информацией по указанным ссылкам", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале. Одна из ссылок ведет на видеохостинг Youtube, а другая на сайт самого исполнителя. Лебедева со ссылкой на эксперта добавила, что в указанном материале могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям, а также высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя. "Музыкальная композиция "Кооператив "Лебединое озеро", произведенная и распространенная иностранным агентом Иваном Алексеевым*, наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей", - процитировала эксперта Лебедева.* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20250514/sud-2016794670.html
https://ria.ru/20250418/sud-2011948894.html
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noize mc (иван алексеев), санкт-петербург, россия
Шоубиз, Noize MC (Иван Алексеев), Санкт-Петербург, Россия
Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам

Суд запретил доступ к песне Noize MC* "Кооператив "Лебединое озеро" по 2 ссылкам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне "Кооператив "Лебединое озеро" исполнителя Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*, признан в РФ иностранным агентом), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал трек иноагента Noize MC* "Кооператив "Лебединое озеро" запрещенной в РФ информацией по указанным ссылкам", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.
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Одна из ссылок ведет на видеохостинг Youtube, а другая на сайт самого исполнителя.
Лебедева со ссылкой на эксперта добавила, что в указанном материале могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям, а также высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя.
"Музыкальная композиция "Кооператив "Лебединое озеро", произведенная и распространенная иностранным агентом Иваном Алексеевым*, наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей", - процитировала эксперта Лебедева.
* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
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ШоубизNoize MC (Иван Алексеев)Санкт-ПетербургРоссия
 
 
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