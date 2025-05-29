https://ria.ru/20250529/zapret-2019751502.html

Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам

Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам - РИА Новости, 29.05.2025

Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам

Суд в Петербурге запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне "Кооператив "Лебединое озеро" исполнителя Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*, признан... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:56:00+03:00

2025-05-29T12:56:00+03:00

2025-05-29T12:56:00+03:00

шоубиз

noize mc (иван алексеев)

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне "Кооператив "Лебединое озеро" исполнителя Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*, признан в РФ иностранным агентом), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал трек иноагента Noize MC* "Кооператив "Лебединое озеро" запрещенной в РФ информацией по указанным ссылкам", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале. Одна из ссылок ведет на видеохостинг Youtube, а другая на сайт самого исполнителя. Лебедева со ссылкой на эксперта добавила, что в указанном материале могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям, а также высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя. "Музыкальная композиция "Кооператив "Лебединое озеро", произведенная и распространенная иностранным агентом Иваном Алексеевым*, наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей", - процитировала эксперта Лебедева.* Лицо, объявленное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20250514/sud-2016794670.html

https://ria.ru/20250418/sud-2011948894.html

санкт-петербург

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noize mc (иван алексеев), санкт-петербург, россия