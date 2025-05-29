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Встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР, пишет FT - РИА Новости, 29.05.2025
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09:16 29.05.2025 (обновлено: 12:59 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/yuar-2019711733.html
Встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР, пишет FT
Встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР, пишет FT - РИА Новости, 29.05.2025
Встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР, пишет FT
Встреча президента США Дональда Трампа с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой нанесла серьезный ущерб имиджу африканской республики, пишет газета Financial Times... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:16:00+03:00
2025-05-29T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой нанесла серьезный ущерб имиджу африканской республики, пишет газета Financial Times со ссылкой на бизнесменов. "Это было ужасно для бренда ЮАР, для туризма и инвестиций", — заявил изданию глава одной из ведущих корпораций. При этом, отмечает FT, окружение Рамафосы считает, что встреча прошла лучше, чем показалось. Так, миллиардер и основатель компании по производству предметов роскоши Richemont Йоханн Руперт и министр сельского хозяйства ЮАР, лидер крупнейшей оппозиционной партии Джон Стенхёйзен сделали все возможное, чтобы представить в Овальном кабинете более точную картину. "Я думаю, что уходим лучше, чем пришли", — сказал изданию Стенхёйзен. Кроме того, чиновники настаивают, что им удалось добиться прогресса в отношении важного торгового соглашения с США, которое должно предотвратить угрозу пошлин в 30 процентов. В январе Рамафоса подписал закон, согласно которому правительство при определенных обстоятельствах может предложить "нулевую компенсацию" за землю, если оно решит экспроприировать ее в общественных интересах. Трамп тогда написал в соцсети Truth Social, что ЮАР конфискует земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позже он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
https://ria.ru/20250520/ssha-2018127126.html
https://ria.ru/20250307/tramp-2003691428.html
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в мире, юар, сша, сирил рамафоса, дональд трамп
В мире, ЮАР, США, Сирил Рамафоса, Дональд Трамп
Встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР, пишет FT

FT пишет об ущербе туризму и инвестициям в ЮАР после встречи Рамафосы с Трампом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой нанесла серьезный ущерб имиджу африканской республики, пишет газета Financial Times со ссылкой на бизнесменов.
"Это было ужасно для бренда ЮАР, для туризма и инвестиций", — заявил изданию глава одной из ведущих корпораций.
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Встреча прошла 21 мая в Овальном кабинете Белого дома. Трамп, среди прочего, показал Рамафосе снимки, которые якобы доказывают причастность правительства ЮАР к преступлениям против белых фермеров.

При этом, отмечает FT, окружение Рамафосы считает, что встреча прошла лучше, чем показалось. Так, миллиардер и основатель компании по производству предметов роскоши Richemont Йоханн Руперт и министр сельского хозяйства ЮАР, лидер крупнейшей оппозиционной партии Джон Стенхёйзен сделали все возможное, чтобы представить в Овальном кабинете более точную картину.
"Я думаю, что уходим лучше, чем пришли", — сказал изданию Стенхёйзен.
Кроме того, чиновники настаивают, что им удалось добиться прогресса в отношении важного торгового соглашения с США, которое должно предотвратить угрозу пошлин в 30 процентов.
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В январе Рамафоса подписал закон, согласно которому правительство при определенных обстоятельствах может предложить "нулевую компенсацию" за землю, если оно решит экспроприировать ее в общественных интересах. Трамп тогда написал в соцсети Truth Social, что ЮАР конфискует земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей".
Позже он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
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