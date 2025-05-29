https://ria.ru/20250529/yuar-2019711733.html

Встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР, пишет FT

Встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР, пишет FT - РИА Новости, 29.05.2025

Встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР, пишет FT

Встреча президента США Дональда Трампа с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой нанесла серьезный ущерб имиджу африканской республики, пишет газета Financial Times... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:16:00+03:00

2025-05-29T09:16:00+03:00

2025-05-29T12:59:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой нанесла серьезный ущерб имиджу африканской республики, пишет газета Financial Times со ссылкой на бизнесменов. "Это было ужасно для бренда ЮАР, для туризма и инвестиций", — заявил изданию глава одной из ведущих корпораций. При этом, отмечает FT, окружение Рамафосы считает, что встреча прошла лучше, чем показалось. Так, миллиардер и основатель компании по производству предметов роскоши Richemont Йоханн Руперт и министр сельского хозяйства ЮАР, лидер крупнейшей оппозиционной партии Джон Стенхёйзен сделали все возможное, чтобы представить в Овальном кабинете более точную картину. "Я думаю, что уходим лучше, чем пришли", — сказал изданию Стенхёйзен. Кроме того, чиновники настаивают, что им удалось добиться прогресса в отношении важного торгового соглашения с США, которое должно предотвратить угрозу пошлин в 30 процентов. В январе Рамафоса подписал закон, согласно которому правительство при определенных обстоятельствах может предложить "нулевую компенсацию" за землю, если оно решит экспроприировать ее в общественных интересах. Трамп тогда написал в соцсети Truth Social, что ЮАР конфискует земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позже он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".

https://ria.ru/20250520/ssha-2018127126.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003691428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, юар, сша, сирил рамафоса, дональд трамп