На ПМЭФ представят полную версию "Винного Атласа России"
Полную версию "Винного Атласа России" представят 18 июня на ПМЭФ
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПроизводство вина в Краснодарском крае
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Производство вина в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Полную версию "Винного Атласа России", который охватывает ключевые винодельческие регионы, представят 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Восемнадцатого июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоится презентация полной версии уникального картографического проекта – "Винного Атласа России". На площадке Форума участникам будут представлены итоговые результаты масштабного исследования, отражающего текущее состояние и потенциал отечественного виноделия", - говорится в сообщении фонда.
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Отмечается, что в проекте собраны данные о главных винодельческих регионах страны – Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области, Дагестане и других.
"Укрепление научной основы российского виноделия поможет не только улучшать качество продукции, но и формировать в стране зрелую винную культуру", - приводит фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.