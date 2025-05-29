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На ПМЭФ представят полную версию "Винного Атласа России" - РИА Новости, 29.05.2025
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13:52 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vino-2019765494.html
На ПМЭФ представят полную версию "Винного Атласа России"
На ПМЭФ представят полную версию "Винного Атласа России" - РИА Новости, 29.05.2025
На ПМЭФ представят полную версию "Винного Атласа России"
Полную версию "Винного Атласа России", который охватывает ключевые винодельческие регионы, представят 18 июня на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:52:00+03:00
2025-05-29T13:52:00+03:00
экономика
краснодарский край
республика крым
ростовская область
антон кобяков
пмэф — 2025
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Полную версию "Винного Атласа России", который охватывает ключевые винодельческие регионы, представят 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Восемнадцатого июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоится презентация полной версии уникального картографического проекта – "Винного Атласа России". На площадке Форума участникам будут представлены итоговые результаты масштабного исследования, отражающего текущее состояние и потенциал отечественного виноделия", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что в проекте собраны данные о главных винодельческих регионах страны – Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области, Дагестане и других. "Укрепление научной основы российского виноделия поможет не только улучшать качество продукции, но и формировать в стране зрелую винную культуру", - приводит фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250504/vino-2014374962.html
https://ria.ru/20250418/pmef-2011951216.html
краснодарский край
республика крым
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353
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экономика, краснодарский край, республика крым, ростовская область, антон кобяков, пмэф — 2025
Экономика, Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область, Антон Кобяков, ПМЭФ — 2025
На ПМЭФ представят полную версию "Винного Атласа России"

Полную версию "Винного Атласа России" представят 18 июня на ПМЭФ

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПроизводство вина в Краснодарском крае
Производство вина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Производство вина в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Полную версию "Винного Атласа России", который охватывает ключевые винодельческие регионы, представят 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Восемнадцатого июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоится презентация полной версии уникального картографического проекта – "Винного Атласа России". На площадке Форума участникам будут представлены итоговые результаты масштабного исследования, отражающего текущее состояние и потенциал отечественного виноделия", - говорится в сообщении фонда.
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Отмечается, что в проекте собраны данные о главных винодельческих регионах страны – Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области, Дагестане и других.
"Укрепление научной основы российского виноделия поможет не только улучшать качество продукции, но и формировать в стране зрелую винную культуру", - приводит фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаКраснодарский крайРеспублика КрымРостовская областьАнтон КобяковПМЭФ — 2025
 
 
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