https://ria.ru/20250529/ukraina-2019852132.html

Нацбанк: Украине потребуется более 15 лет для подготовки к переходу на евро

Нацбанк: Украине потребуется более 15 лет для подготовки к переходу на евро - РИА Новости, 29.05.2025

Нацбанк: Украине потребуется более 15 лет для подготовки к переходу на евро

Украине в рамках интеграции в ЕС потребуется более 15 лет для подготовки к переходу на евро, заявил в четверг заместитель главы Нацбанка страны Сергей... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:58:00+03:00

2025-05-29T18:58:00+03:00

2025-05-29T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украине в рамках интеграции в ЕС потребуется более 15 лет для подготовки к переходу на евро, заявил в четверг заместитель главы Нацбанка страны Сергей Николайчук. "Если мы говорим о будущем, то, приобретая членство ЕС, мы должны взять на себя обязательства в более далеком будущем перейти на евро.. В определенный момент (предстоит - ред.) изменить курсообразующую валюту... Я думаю, что 10-15 лет - это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужны для перехода на евро", - сказал Николайчук в интервью изданию Forbes Ukraine, трансляция которого велась в YouTube-канале. При этом Николайчук добавил, что многие страны Европейского Союза до сих пор считают целесообразным иметь свои собственные валюты. По словам замглавы Нацбанка, доллар США остается по сей день доминирующей валютой в структуре международных резервов Украины. Глава украинского Нацбанка Андрей Пышный 8 мая сообщал, что Украина начинает рассматривать отход от доллара США и возможность более тесной привязки своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250115/evro-1993924386.html

https://ria.ru/20250520/kos-2018002774.html

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украина, сша, молдавия, андрей пышный, петер сийярто, евросоюз, forbes, в мире