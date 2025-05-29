https://ria.ru/20250529/ukraina-2019753285.html

Путь к урегулированию на Украине лежит через диалог, заявил Эрдоган

Путь к урегулированию на Украине лежит через диалог, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.05.2025

Путь к урегулированию на Украине лежит через диалог, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что путь к урегулированию на Украине лежит через большую дипломатию и большой диалог, "необходимо потушить этот... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:02:00+03:00

2025-05-29T13:02:00+03:00

2025-05-29T13:02:00+03:00

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что путь к урегулированию на Украине лежит через большую дипломатию и большой диалог, "необходимо потушить этот пожар". "Путь к решению (конфликта на Украине – ред.) лежит через больший диалог, большую дипломатию. Мы используем всю нашу дипломатическую мощь и потенциал для достижения мира. Тушение этого большого пожара в нашем регионе является как гуманитарным долгом, так и отвечает интересам нашей страны. Я надеюсь, что в результате наших мирных усилий мы достигнем желаемого компромисса. За последние четыре года весь мир осознал, что эта война радикально изменила архитектуру безопасности Европы и особенно ее энергетическую политику. Поиск Европейским союзом новых путей снижения своей энергетической зависимости от России повысил геополитическую ценность стран-транзитеров энергоносителей, таких как Турция", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил в среду Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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