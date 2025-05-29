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Фидан высказался о перспективах долгосрочного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 29.05.2025
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09:45 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019714588.html
Фидан высказался о перспективах долгосрочного прекращения огня на Украине
Фидан высказался о перспективах долгосрочного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 29.05.2025
Фидан высказался о перспективах долгосрочного прекращения огня на Украине
Долгосрочное прекращение огня на Украине является реалистичным решением, Турция поделилась рядом формул со сторонами, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:45:00+03:00
2025-05-29T09:45:00+03:00
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Долгосрочное прекращение огня на Украине является реалистичным решением, Турция поделилась рядом формул со сторонами, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая, был принят президентом РФ Владимиром Путиным, провел ряд переговоров с российскими официальными лицами. "Сейчас мы поедем и встретимся с украинцами (Фидан посетит с визитом Киев 29-30 мая - ред.). Если сравнивать позиции сторон, то долгосрочное прекращение огня кажется более реалистичным из возможных решений, если им удастся хорошо управлять. Постоянное соглашение требует комплексных усилий. У нас есть некоторые формулы. Мы делимся ими со сторонами", - приводит слова Фидана газета Milliyet. По его словам, Турция будет продолжать челночную дипломатию. "Мы прилагаем искренние усилия для достижения мира. Мы - страна, которая может в одну и ту же неделю отправиться сначала в Россию, а затем на Украину. Это очень важный показатель уважения к нашей стране и нашему президенту (Реджепу Тайипу Эрдогану - ред.). Мы пытаемся использовать эту возможность для установления мира в нашем регионе", - отметил глава МИД Турции. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
https://ria.ru/20250529/vsu-2019364188.html
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в мире, россия, украина, турция, хакан фидан, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Украина, Турция, Хакан Фидан, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Фидан высказался о перспективах долгосрочного прекращения огня на Украине

Фидан назвал долгосрочное прекращение огня на Украине реалистичным решением

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Долгосрочное прекращение огня на Украине является реалистичным решением, Турция поделилась рядом формул со сторонами, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая, был принят президентом РФ Владимиром Путиным, провел ряд переговоров с российскими официальными лицами.
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"Сейчас мы поедем и встретимся с украинцами (Фидан посетит с визитом Киев 29-30 мая - ред.). Если сравнивать позиции сторон, то долгосрочное прекращение огня кажется более реалистичным из возможных решений, если им удастся хорошо управлять. Постоянное соглашение требует комплексных усилий. У нас есть некоторые формулы. Мы делимся ими со сторонами", - приводит слова Фидана газета Milliyet.
По его словам, Турция будет продолжать челночную дипломатию.
"Мы прилагаем искренние усилия для достижения мира. Мы - страна, которая может в одну и ту же неделю отправиться сначала в Россию, а затем на Украину. Это очень важный показатель уважения к нашей стране и нашему президенту (Реджепу Тайипу Эрдогану - ред.). Мы пытаемся использовать эту возможность для установления мира в нашем регионе", - отметил глава МИД Турции.
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Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
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