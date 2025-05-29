https://ria.ru/20250529/turtsiya-2019704009.html

Фидан обсудил в Москве проблемы с финансированием АЭС "Аккую"

Фидан обсудил в Москве проблемы с финансированием АЭС "Аккую" - РИА Новости, 29.05.2025

Фидан обсудил в Москве проблемы с финансированием АЭС "Аккую"

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров в Москве обсудил проблемы с финансированием АЭС "Аккую", которые создают санкции против России,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:11:00+03:00

2025-05-29T08:11:00+03:00

2025-05-29T08:59:00+03:00

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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров в Москве обсудил проблемы с финансированием АЭС "Аккую", которые создают санкции против России, пишет газета Milliyet.Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая, был принят президентом РФ Владимиром Путиным, провел ряд переговоров с официальными лицами России."Мы обсудили, как поступить с финансированием "Аккую". Существуют санкции и некоторые проблемы, вытекающие из этого. Мы являемся страной-экспортером промышленной продукции, нам нужна энергия. Чем больше у нас энергии, тем она дешевле, тем более конкурентоспособными мы можем быть. Это обязательное условие для нас", - приводит слова Фидана газета Milliyet."Атомный реактор мощностью почти 4800 мегаватт и 5 гигаватт - один из редких примеров такого рода. Господин (президент РФ) Путин также сказал: "У нас есть 22 действующие электростанции за рубежом". "Аккую" - тоже важный для них (российской стороны - ред.) проект. Здесь есть определенные условия. Они работают над ним, и мы тоже будем над ним работать", - сказал Фидан.Международные банковские структуры чинят препоны финансированию строительства АЭС "Аккую" в Турции, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 2 мая, что строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время, тестовая подача электричества со станции запланирована до конца года. Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%.Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html

https://ria.ru/20250507/turtsija-2015618422.html

https://ria.ru/20250425/rosatom-2013313204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, аэс "аккую", турция