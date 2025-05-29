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Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня - РИА Новости, 29.05.2025
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21:17 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/turtsija-2019865278.html
Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня
Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня - РИА Новости, 29.05.2025
Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня
Турция ждет делегации РФ и Украины в Стамбуле на предстоящей неделе, готовность к переговорам есть, безопасность будет обеспечена, турецкая сторона... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:17:00+03:00
2025-05-29T21:17:00+03:00
в мире
россия
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украина
владимир мединский
сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция ждет делегации РФ и Украины в Стамбуле на предстоящей неделе, готовность к переговорам есть, безопасность будет обеспечена, турецкая сторона рассчитывает, что они будут способствовать прекращению огня, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. "Как вы видели по заявлениям господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) мы рассчитываем, что стороны вновь соберутся в Стамбуле для проведения переговоров, которые послужат обеспечению прекращения огня и устойчивому миру в регионе. Двери Турции открыты всегда", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о готовности принимающей стороны к переговорам, источник отметил, что "Стамбул не в первый раз принимает переговоры". "Всё готово, все вопросы, включая безопасность переговоров, будут обеспечены", - сказал представитель администрации турецкого лидера. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250529/peregovory-2019853444.html
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня

Администрация Эрдогана: Турция ждет делегации РФ и Украины на предстоящей неделе

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция ждет делегации РФ и Украины в Стамбуле на предстоящей неделе, готовность к переговорам есть, безопасность будет обеспечена, турецкая сторона рассчитывает, что они будут способствовать прекращению огня, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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"Как вы видели по заявлениям господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) мы рассчитываем, что стороны вновь соберутся в Стамбуле для проведения переговоров, которые послужат обеспечению прекращения огня и устойчивому миру в регионе. Двери Турции открыты всегда", - сказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о готовности принимающей стороны к переговорам, источник отметил, что "Стамбул не в первый раз принимает переговоры".
"Всё готово, все вопросы, включая безопасность переговоров, будут обеспечены", - сказал представитель администрации турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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В миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийСергей ЛавровРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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