Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня
Администрация Эрдогана: Турция ждет делегации РФ и Украины на предстоящей неделе
© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция ждет делегации РФ и Украины в Стамбуле на предстоящей неделе, готовность к переговорам есть, безопасность будет обеспечена, турецкая сторона рассчитывает, что они будут способствовать прекращению огня, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
"Как вы видели по заявлениям господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) мы рассчитываем, что стороны вновь соберутся в Стамбуле для проведения переговоров, которые послужат обеспечению прекращения огня и устойчивому миру в регионе. Двери Турции открыты всегда", - сказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о готовности принимающей стороны к переговорам, источник отметил, что "Стамбул не в первый раз принимает переговоры".
"Всё готово, все вопросы, включая безопасность переговоров, будут обеспечены", - сказал представитель администрации турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.