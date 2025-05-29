https://ria.ru/20250529/turtsija-2019865278.html

Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня

Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня - РИА Новости, 29.05.2025

Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня

Турция ждет делегации РФ и Украины в Стамбуле на предстоящей неделе, готовность к переговорам есть, безопасность будет обеспечена, турецкая сторона... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:17:00+03:00

2025-05-29T21:17:00+03:00

2025-05-29T21:17:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция ждет делегации РФ и Украины в Стамбуле на предстоящей неделе, готовность к переговорам есть, безопасность будет обеспечена, турецкая сторона рассчитывает, что они будут способствовать прекращению огня, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. "Как вы видели по заявлениям господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) мы рассчитываем, что стороны вновь соберутся в Стамбуле для проведения переговоров, которые послужат обеспечению прекращения огня и устойчивому миру в регионе. Двери Турции открыты всегда", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о готовности принимающей стороны к переговорам, источник отметил, что "Стамбул не в первый раз принимает переговоры". "Всё готово, все вопросы, включая безопасность переговоров, будут обеспечены", - сказал представитель администрации турецкого лидера. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250529/peregovory-2019853444.html

https://ria.ru/20250529/zakharova-2019858395.html

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в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025