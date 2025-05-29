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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.05.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:26:00+03:00
2025-05-29T00:26:00+03:00
2025-05-29T00:26:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он. Гусев добавил, что силы ПВО наготове.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников