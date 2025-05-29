https://ria.ru/20250529/trevoga-2019679029.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.05.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:26:00+03:00

2025-05-29T00:26:00+03:00

2025-05-29T00:26:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он. Гусев добавил, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность