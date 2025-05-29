https://ria.ru/20250529/taurus-2019681585.html

"У нас это есть": в Киеве раскрыли необычный обман с ракетами Taurus

"У нас это есть": в Киеве раскрыли необычный обман с ракетами Taurus - РИА Новости, 29.05.2025

"У нас это есть": в Киеве раскрыли необычный обман с ракетами Taurus

Заявления о поставках немецких ракет Taurus не более чем фантазии машины пропаганды Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Украины Александр... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T01:01:00+03:00

2025-05-29T01:01:00+03:00

2025-05-29T01:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

берлин (город)

александр дубинский

владимир зеленский

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявления о поставках немецких ракет Taurus не более чем фантазии машины пропаганды Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале."Зеленский и его машина пропаганды вышли на новый уровень войны — несуществующим оружием. Это раньше надо было месяцами жевать сопли по поводу передачи десятка 40-летних F-16. Сейчас передача не обязательна. Мы просто заявляем в телемарафоне, что у нас это есть", — написал он.Речь идет о поставках немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В минувшую среду глава киевского режима заявил в интервью немецкому каналу RTL, что вопрос обсуждался в двух разговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, но раскрывать подробности он не стал. Парламентарий считает эти заявления фарсом и вымыслом, но также призывает вспомнить о реальной ситуации."Правда, в реальности мы ежедневно теряем людей и территории, но если об этом не говорить по телевизору, то этого вроде и нет. А Сумская область… ну, область — у нас их много <…> А потом? Просто поменяем название страны. Не переживайте", — заключил Дубинский.В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с Зеленским заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. По поводу поставок Taurus политик не высказывался.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, действия Берлина мешают мирным усилиям, но Москва рассчитывает на продолжение процесса украинского урегулирования, несмотря на провокации.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019678627.html

https://ria.ru/20250528/merts-2019671161.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

украина

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, берлин (город), александр дубинский, владимир зеленский, фридрих мерц, верховная рада украины, taurus