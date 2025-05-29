https://ria.ru/20250529/taurus-2019681585.html
"У нас это есть": в Киеве раскрыли необычный обман с ракетами Taurus
"У нас это есть": в Киеве раскрыли необычный обман с ракетами Taurus - РИА Новости, 29.05.2025
"У нас это есть": в Киеве раскрыли необычный обман с ракетами Taurus
Заявления о поставках немецких ракет Taurus не более чем фантазии машины пропаганды Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Украины Александр... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:01:00+03:00
2025-05-29T01:01:00+03:00
2025-05-29T01:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
берлин (город)
александр дубинский
владимир зеленский
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявления о поставках немецких ракет Taurus не более чем фантазии машины пропаганды Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале."Зеленский и его машина пропаганды вышли на новый уровень войны — несуществующим оружием. Это раньше надо было месяцами жевать сопли по поводу передачи десятка 40-летних F-16. Сейчас передача не обязательна. Мы просто заявляем в телемарафоне, что у нас это есть", — написал он.Речь идет о поставках немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В минувшую среду глава киевского режима заявил в интервью немецкому каналу RTL, что вопрос обсуждался в двух разговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, но раскрывать подробности он не стал. Парламентарий считает эти заявления фарсом и вымыслом, но также призывает вспомнить о реальной ситуации."Правда, в реальности мы ежедневно теряем людей и территории, но если об этом не говорить по телевизору, то этого вроде и нет. А Сумская область… ну, область — у нас их много <…> А потом? Просто поменяем название страны. Не переживайте", — заключил Дубинский.В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц после встречи с Зеленским заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. По поводу поставок Taurus политик не высказывался.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, действия Берлина мешают мирным усилиям, но Москва рассчитывает на продолжение процесса украинского урегулирования, несмотря на провокации.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019678627.html
https://ria.ru/20250528/merts-2019671161.html
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
украина
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b81d76019cd0864ece3bf2b23b7eafe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, берлин (город), александр дубинский, владимир зеленский, фридрих мерц, верховная рада украины, taurus
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Верховная Рада Украины, Taurus
"У нас это есть": в Киеве раскрыли необычный обман с ракетами Taurus
Депутат Рады Дубинский: заявления о поставках Taurus не более чем вымысел