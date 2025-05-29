Суд в США признал незаконность аннулирования визы у российской ученой
Суд в США признал незаконность аннулирования визы у российской ученой Петровой
© Фото : Cora AndersonКсения Петрова
© Фото : Cora Anderson
Ксения Петрова. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Окружной суд американского штата Вермонт признал незаконным решение иммиграционных властей США аннулировать американскую визу российской ученой Ксении Петровой из-за нарушения правил перевозки эмбрионов, сообщила газета New York Times из зала суда.
"Похоже, что нет ни фактических, ни юридических оснований для действий иммиграционного офицера ... Жизнь и благополучие госпожи Петровой находятся под угрозой, если ее депортируют в Россию", - заявила Кристина Рейсс, главный судья окружного суда США в Вермонте, ее слова передает газета. При этом Рейсс не объяснила, что именно грозит Петровой в России, но газета утверждает, что та при пересечении границы утверждала, что покинула РФ по политическим причинам.
По данным минюста США, Петрову арестовали в Штатах за "попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США". Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, ее вина еще не доказана. Телеканал ABC ранее сообщал, что представители американского минюста настаивают на ее депортации в РФ. При этом адвокаты Петровой в суде выступили против ее возможной депортации в РФ, также сообщал телеканал ABC.
New York Times отмечает, что Петрова могла бы оказаться на свободе, но из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа предвидела подобное решение суда, против ученой минюстом ранее были выдвинуты обвинения в контрабанде эмбрионов лягушки.
"Следующая возможность освобождения у госпожи Петровой появится после того, как ее переведут в Массачусетс, где она предстанет перед судом по обвинению в контрабанде", - сообщает издание.
При этом адвокат Петровой отметил, что в США нарушения правил перевозки эмбрионов на практике обычно наказываются штрафом, а не тюремным сроком в 20 лет, который ей грозит в США.
Петрова сейчас работает в Гарвардском университете, ранее она числилась в Институте биологии гена РАН в Москве. В феврале ее задержали в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. Изначально она отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке, согласно данным Минюста США.
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