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Суд в США признал незаконность аннулирования визы у российской ученой

Суд в США признал незаконность аннулирования визы у российской ученой - РИА Новости, 29.05.2025

Суд в США признал незаконность аннулирования визы у российской ученой

Окружной суд американского штата Вермонт признал незаконным решение иммиграционных властей США аннулировать американскую визу российской ученой Ксении Петровой... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:10:00+03:00

2025-05-29T00:10:00+03:00

2025-05-29T00:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Окружной суд американского штата Вермонт признал незаконным решение иммиграционных властей США аннулировать американскую визу российской ученой Ксении Петровой из-за нарушения правил перевозки эмбрионов, сообщила газета New York Times из зала суда. "Похоже, что нет ни фактических, ни юридических оснований для действий иммиграционного офицера ... Жизнь и благополучие госпожи Петровой находятся под угрозой, если ее депортируют в Россию", - заявила Кристина Рейсс, главный судья окружного суда США в Вермонте, ее слова передает газета. При этом Рейсс не объяснила, что именно грозит Петровой в России, но газета утверждает, что та при пересечении границы утверждала, что покинула РФ по политическим причинам. По данным минюста США, Петрову арестовали в Штатах за "попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США". Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, ее вина еще не доказана. Телеканал ABC ранее сообщал, что представители американского минюста настаивают на ее депортации в РФ. При этом адвокаты Петровой в суде выступили против ее возможной депортации в РФ, также сообщал телеканал ABC. New York Times отмечает, что Петрова могла бы оказаться на свободе, но из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа предвидела подобное решение суда, против ученой минюстом ранее были выдвинуты обвинения в контрабанде эмбрионов лягушки. "Следующая возможность освобождения у госпожи Петровой появится после того, как ее переведут в Массачусетс, где она предстанет перед судом по обвинению в контрабанде", - сообщает издание. При этом адвокат Петровой отметил, что в США нарушения правил перевозки эмбрионов на практике обычно наказываются штрафом, а не тюремным сроком в 20 лет, который ей грозит в США. Петрова сейчас работает в Гарвардском университете, ранее она числилась в Институте биологии гена РАН в Москве. В феврале ее задержали в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. Изначально она отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке, согласно данным Минюста США.

https://ria.ru/20250513/fbr-2016597033.html

https://ria.ru/20250314/rossiyanin-2005093937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вермонт, дональд трамп, гарвардский университет, институт биологии гена, российская академия наук