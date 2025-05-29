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Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019699964.html
Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов
Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов - РИА Новости, 29.05.2025
Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов
ВС РФ уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:18:00+03:00
2025-05-29T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Во вторник Марочко сообщал РИА Новости, что российская армия заняла новые позиции возле Петровского в ЛНР. "В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожили три долговременные огневые точки (ДОТ) украинских боевиков северо-западнее Петровского (украинское название - Грековка). Также нашим войскам удалось продвинуться к украинским позициям восточнее от населенного пункта", - рассказал Марочко агентству. Эксперт добавил, что у российских сил есть успехи в продвижении вдоль реки Текуч в направлении Петровского. С его слов, за истекшие сутки тактическое положение ВС РФ на этом участке улучшено, ВСУ понесли урон как в живой силе, так и в технике.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов

Марочко: ВС России уничтожили три украинских ДОТа у села Петровское в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Во вторник Марочко сообщал РИА Новости, что российская армия заняла новые позиции возле Петровского в ЛНР.
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"В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожили три долговременные огневые точки (ДОТ) украинских боевиков северо-западнее Петровского (украинское название - Грековка). Также нашим войскам удалось продвинуться к украинским позициям восточнее от населенного пункта", - рассказал Марочко агентству.
Эксперт добавил, что у российских сил есть успехи в продвижении вдоль реки Текуч в направлении Петровского. С его слов, за истекшие сутки тактическое положение ВС РФ на этом участке улучшено, ВСУ понесли урон как в живой силе, так и в технике.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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