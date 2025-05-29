https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019699964.html

Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов

Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов - РИА Новости, 29.05.2025

Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов

ВС РФ уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:18:00+03:00

2025-05-29T07:18:00+03:00

2025-05-29T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Во вторник Марочко сообщал РИА Новости, что российская армия заняла новые позиции возле Петровского в ЛНР. "В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожили три долговременные огневые точки (ДОТ) украинских боевиков северо-западнее Петровского (украинское название - Грековка). Также нашим войскам удалось продвинуться к украинским позициям восточнее от населенного пункта", - рассказал Марочко агентству. Эксперт добавил, что у российских сил есть успехи в продвижении вдоль реки Текуч в направлении Петровского. С его слов, за истекшие сутки тактическое положение ВС РФ на этом участке улучшено, ВСУ понесли урон как в живой силе, так и в технике.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность