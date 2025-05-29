https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019699964.html
Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов
Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов - РИА Новости, 29.05.2025
Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов
ВС РФ уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:18:00+03:00
2025-05-29T07:18:00+03:00
2025-05-29T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Во вторник Марочко сообщал РИА Новости, что российская армия заняла новые позиции возле Петровского в ЛНР. "В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожили три долговременные огневые точки (ДОТ) украинских боевиков северо-западнее Петровского (украинское название - Грековка). Также нашим войскам удалось продвинуться к украинским позициям восточнее от населенного пункта", - рассказал Марочко агентству. Эксперт добавил, что у российских сил есть успехи в продвижении вдоль реки Текуч в направлении Петровского. С его слов, за истекшие сутки тактическое положение ВС РФ на этом участке улучшено, ВСУ понесли урон как в живой силе, так и в технике.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал об уничтожении украинских дотов
Марочко: ВС России уничтожили три украинских ДОТа у села Петровское в ЛНР