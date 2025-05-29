https://ria.ru/20250529/shojgu-2019775167.html

Шойгу оценил эффективность российского оружия

Шойгу оценил эффективность российского оружия - РИА Новости, 29.05.2025

Шойгу оценил эффективность российского оружия

Российское оружие прошло проверку в бою и показало свою эффективность, оно крайне востребовано в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:41:00+03:00

2025-05-29T14:41:00+03:00

2025-05-29T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белоруссия

сергей шойгу

александр вольфович

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российское оружие прошло проверку в бою и показало свою эффективность, оно крайне востребовано в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. "На сегодняшний день мы находимся впереди всех в этой части, потому что то, что проверено не только временем, но и в бою, что называется, это, конечно, сегодня крайне востребовано всеми. И тот опыт, который у нас есть, и те наработки, которые сделали наши конструкторские бюро, предприятия, промышленные комплексы, они проверены очень и очень, с одной стороны, сложным, но, с другой стороны, очень эффективным способом - это проверка в боевых действиях. Это и защита, и системы ПВО, и ударные средства", - отметил он в ходе встречи на полях XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Шойгу подчеркнул, что конференция высоких представителей по безопасности является крайне полезной. "Я думаю, что то, что мы с вами делаем вместе, у нас получалось, получается и назло всем будет получаться", - сказал он о военно-техническом взаимодействии РФ и Белоруссии.

https://ria.ru/20250320/svo-2006261461.html

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безопасность, россия, белоруссия, сергей шойгу, александр вольфович