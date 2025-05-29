https://ria.ru/20250529/sabotazh-2019733114.html

Косачев назвал поставки Киеву дальнобойного оружия саботажем урегулирования

Косачев назвал поставки Киеву дальнобойного оружия саботажем урегулирования - РИА Новости, 29.05.2025

Косачев назвал поставки Киеву дальнобойного оружия саботажем урегулирования

Поставки или производство на Украине немецкого дальнобойного оружия станут саботажем со стороны ЕС и НАТО мирного процесса, заявил РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:35:00+03:00

2025-05-29T11:35:00+03:00

2025-05-29T11:42:00+03:00

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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Поставки или производство на Украине немецкого дальнобойного оружия станут саботажем со стороны ЕС и НАТО мирного процесса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что руководство в Киеве и Берлине работает над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали."Если и когда у украинцев появится дальнобойное оружие, в том числе германского производства, либо произведенное "в Украине" (в кавычках, но тем не менее, разумеется, германского производства) и направляемое германскими специалистами, - это будет очевидным саботажем мирного процесса уже с участием Германии, а значит, и с участием Европейского союза, а, значит, и с участием НАТО", - сказал Косачев.Вице-спикер Совфеда отметил, что возможные поставки вооружений из Германии будут абсолютно противоположным действием тому, что в настоящее время наметилось в плане попыток политического урегулирования украинского конфликта. По словам сенатора, это будет абсолютно неприемлемо с военной и с политической точек зрения."Какой будет наша ответная реакция - я оставил бы это на усмотрение наших военных специалистов (окончательное решение, разумеется, за верховным главнокомандующим), но то, что реакция будет, то, что в нашем поведении в этом случае возникнут принципиально новые сюжеты, - в этом ни у кого не должно быть сомнений", - сообщил Косачев.Политик подчеркнул, что в настоящее время, кроме декларативной приверженности мирному процессу, украинские оппоненты делают все возможное для того, чтобы на земле сорвать и саботировать данный процесс."Мы сейчас фактически ушли от того, чтобы реагировать на инициативы наших оппонентов. Мы сами проявляем эти инициативы. Эти инициативы находятся в плоскости мирного урегулирования. Мы предложили переговорный процесс украинской стороне. Он сейчас возобновлен, несмотря на известные решения украинского руководства этот процесс саботировать", - добавил Косачев.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250528/merts-2019672075.html

https://ria.ru/20250529/taurus-2019681585.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

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