https://ria.ru/20250529/russo-2019811386.html

Мужчина, обвиняемый в покушении на Руссо, отказался признать вину

Мужчина, обвиняемый в покушении на Руссо, отказался признать вину - РИА Новости, 29.05.2025

Мужчина, обвиняемый в покушении на Руссо, отказался признать вину

Личный охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев отказался признать вину в убийствах и покушениях, в том числе на певца Авраама Руссо, сообщил РИА РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:30:00+03:00

2025-05-29T16:30:00+03:00

2025-05-29T17:32:00+03:00

москва

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Личный охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев отказался признать вину в убийствах и покушениях, в том числе на певца Авраама Руссо, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. "Подсудимый не признал вину ни по одному эпизоду", - сказал адвокат, который представляет интересы Руссо. Московский гарнизонный военный суд в четверг приступил к рассмотрению дела по существу с участием коллегии присяжных заседателей. Следующее заседание назначено на 3 июня. Алешкин отметил, что заседания проходят в закрытом режиме. "Это правильно. Я не могу говорить по сути. Мы ждем от присяжных справедливости, Руссо ждет справедливости много лет. Надо уже ставить точку в этом деле", - пояснил он.Адвокат намерен доказать, что Эльдукаев - не случайный человек в этом деле. "В суде присяжных даже очевидный факт подвергается сомнению. У нас будет много сложной работы, но за мной справедливость", - добавил собеседник.Тархан Эльдукаев обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц по найму, совершенное организованной группой), части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму, совершенное организованной группой). По информации Генпрокуратуры, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался. Кроме того, считает следствие, в 2006 году Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к певцу Аврааму Руссо, отказавшемуся от его личного покровительства, принял решение совершить его убийство. Для этого Эльдукаев через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Демкин 19 августа 2006 года возле одного из домов на улице Плющиха произвел из автомата не менее шести выстрелов в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомобиля охранника, ранив артиста в бедро. Трясников и Джура в 2022 году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима, уголовное преследование Демкина прекращено в связи с его смертью. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.

https://ria.ru/20250517/delo-2017546655.html

https://ria.ru/20250514/prigovor-2016935938.html

https://ria.ru/20250409/vina-2010305285.html

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москва, тельман исмаилов, авраам руссо (ипджиян), россия, московский гарнизонный военный суд, генеральная прокуратура рф, общество