https://ria.ru/20250529/russo-2019811386.html
Мужчина, обвиняемый в покушении на Руссо, отказался признать вину
Мужчина, обвиняемый в покушении на Руссо, отказался признать вину - РИА Новости, 29.05.2025
Мужчина, обвиняемый в покушении на Руссо, отказался признать вину
Личный охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев отказался признать вину в убийствах и покушениях, в том числе на певца Авраама Руссо, сообщил РИА РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:30:00+03:00
2025-05-29T16:30:00+03:00
2025-05-29T17:32:00+03:00
москва
тельман исмаилов
авраам руссо (ипджиян)
россия
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Личный охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев отказался признать вину в убийствах и покушениях, в том числе на певца Авраама Руссо, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. "Подсудимый не признал вину ни по одному эпизоду", - сказал адвокат, который представляет интересы Руссо. Московский гарнизонный военный суд в четверг приступил к рассмотрению дела по существу с участием коллегии присяжных заседателей. Следующее заседание назначено на 3 июня. Алешкин отметил, что заседания проходят в закрытом режиме. "Это правильно. Я не могу говорить по сути. Мы ждем от присяжных справедливости, Руссо ждет справедливости много лет. Надо уже ставить точку в этом деле", - пояснил он.Адвокат намерен доказать, что Эльдукаев - не случайный человек в этом деле. "В суде присяжных даже очевидный факт подвергается сомнению. У нас будет много сложной работы, но за мной справедливость", - добавил собеседник.Тархан Эльдукаев обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц по найму, совершенное организованной группой), части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму, совершенное организованной группой). По информации Генпрокуратуры, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался. Кроме того, считает следствие, в 2006 году Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к певцу Аврааму Руссо, отказавшемуся от его личного покровительства, принял решение совершить его убийство. Для этого Эльдукаев через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Демкин 19 августа 2006 года возле одного из домов на улице Плющиха произвел из автомата не менее шести выстрелов в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомобиля охранника, ранив артиста в бедро. Трясников и Джура в 2022 году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима, уголовное преследование Демкина прекращено в связи с его смертью. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.
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москва, тельман исмаилов, авраам руссо (ипджиян), россия, московский гарнизонный военный суд, генеральная прокуратура рф, общество
Москва, Тельман Исмаилов, Авраам Руссо (Ипджиян), Россия, Московский гарнизонный военный суд, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Шоубиз
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Личный охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев отказался признать вину в убийствах и покушениях, в том числе на певца Авраама Руссо, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
"Подсудимый не признал вину ни по одному эпизоду", - сказал адвокат, который представляет интересы Руссо
.
Московский гарнизонный военный суд
в четверг приступил к рассмотрению дела по существу с участием коллегии присяжных заседателей. Следующее заседание назначено на 3 июня.
Алешкин отметил, что заседания проходят в закрытом режиме. "Это правильно. Я не могу говорить по сути. Мы ждем от присяжных справедливости, Руссо ждет справедливости много лет. Надо уже ставить точку в этом деле", - пояснил он.
Адвокат намерен доказать, что Эльдукаев - не случайный человек в этом деле. "В суде присяжных даже очевидный факт подвергается сомнению. У нас будет много сложной работы, но за мной справедливость", - добавил собеседник.
Тархан Эльдукаев обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ
(покушение на убийство двух лиц по найму, совершенное организованной группой), части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму, совершенное организованной группой).
По информации Генпрокуратуры
, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым
, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве
несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался.
Кроме того, считает следствие, в 2006 году Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к певцу Аврааму Руссо, отказавшемуся от его личного покровительства, принял решение совершить его убийство. Для этого Эльдукаев через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Демкин 19 августа 2006 года возле одного из домов на улице Плющиха произвел из автомата не менее шести выстрелов в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомобиля охранника, ранив артиста в бедро.
Трясников и Джура в 2022 году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима, уголовное преследование Демкина прекращено в связи с его смертью. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.
Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.