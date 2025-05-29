https://ria.ru/20250529/rebenok-2019815311.html

В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде

В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде - РИА Новости, 29.05.2025

В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как пьяная женщина оставила шестимесячную дочь в коляске в подъезде жилого дома, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:44:00+03:00

2025-05-29T16:44:00+03:00

2025-05-29T17:24:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как пьяная женщина оставила шестимесячную дочь в коляске в подъезде жилого дома, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По информации ведомства, вечером 25 мая жильцы дома № 8 на улице Михайлова сообщили в полицию Калининского района, что на лестничной площадке стоит коляска с ребенком. Полицейские, прибывшие на место, передали младенца медикам и оперативно установили, кто его мать. "Ею оказалась 33-летняя петербурженка. Практически сразу она была обнаружена на площади Ленина нетрезвой и <…> доставлена в отдел полиции для разбирательства", — говорится в сообщении.Женщина объяснила, что оставила коляску неподалеку от квартиры отца ребенка. Против нее возбудили уголовное дело об оставлении в опасности.

https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург