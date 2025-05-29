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В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде
В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде - РИА Новости, 29.05.2025
В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как пьяная женщина оставила шестимесячную дочь в коляске в подъезде жилого дома, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:44:00+03:00
2025-05-29T16:44:00+03:00
2025-05-29T17:24:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как пьяная женщина оставила шестимесячную дочь в коляске в подъезде жилого дома, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По информации ведомства, вечером 25 мая жильцы дома № 8 на улице Михайлова сообщили в полицию Калининского района, что на лестничной площадке стоит коляска с ребенком. Полицейские, прибывшие на место, передали младенца медикам и оперативно установили, кто его мать. "Ею оказалась 33-летняя петербурженка. Практически сразу она была обнаружена на площади Ленина нетрезвой и <…> доставлена в отдел полиции для разбирательства", — говорится в сообщении.Женщина объяснила, что оставила коляску неподалеку от квартиры отца ребенка. Против нее возбудили уголовное дело об оставлении в опасности.
https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пьяная мать оставила коляску с ребенком в подъезде
В Петербурге пьяная мать оставила коляску с дочкой на лестничной площадке и ушла