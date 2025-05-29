https://ria.ru/20250529/razgovor-2019797805.html
Путин провел разговор с главой Республики Татарстан 28 мая
Путин провел разговор с главой Республики Татарстан 28 мая - РИА Новости, 29.05.2025
Путин провел разговор с главой Республики Татарстан 28 мая
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в среду разговаривал с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:56:00+03:00
2025-05-29T15:56:00+03:00
2025-05-29T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в среду разговаривал с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. "Вчера с ним только разговаривал", - сказал Путин в рамках встречи с многодетными семьями. В ходе беседы мать-героиня Наталья Лукьянова рассказала президенту, что в 2014 году, когда она с семьей еще проживала в Татарстане, она очень хотела поехать с мужем и детьми на летний отдых в Крым, но у них не было для этого машины. И ровно за неделю до отпуска Минниханов подарил Лукьяновым новый автомобиль. Когда Путин отметил, что как раз в среду разговаривал с главой Татарстана, Наталья попросила президента передать ему привет.
https://ria.ru/20250529/putin-2019796841.html
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республика татарстан (татарстан), республика крым, владимир путин, россия, рустам минниханов, политика
Республика Татарстан (Татарстан), Республика Крым, Владимир Путин, Россия, Рустам Минниханов, Политика
Путин провел разговор с главой Республики Татарстан 28 мая
Путин сообщил, что провел разговор с Миннихановым 28 мая