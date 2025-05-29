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Вдова экс-премьера Японии прокатилась на Aurus Путина - РИА Новости, 29.05.2025
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21:36 29.05.2025 (обновлено: 21:50 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019866389.html
Вдова экс-премьера Японии прокатилась на Aurus Путина
Вдова экс-премьера Японии прокатилась на Aurus Путина - РИА Новости, 29.05.2025
Вдова экс-премьера Японии прокатилась на Aurus Путина
Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прокатилась по Москве на президентском Aurus, который предоставил ей глава государства для того, чтобы она... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:36:00+03:00
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япония
синдзо абэ
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прокатилась по Москве на президентском Aurus, который предоставил ей глава государства для того, чтобы она добралась до Большого Театра, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. В четверг Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть сегодняшнего "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин, который доставил ее в Большой театр.
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Поездка по Москве вдовы экс-премьера Японии на президентском Aurus
Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прокатилась по Москве на президентском Aurus, который предоставил ей глава государства для того, чтобы она добралась до Большого Театра, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.
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япония, синдзо абэ, в мире, россия, владимир путин
Япония, Синдзо Абэ, В мире, Россия, Владимир Путин
Вдова экс-премьера Японии прокатилась на Aurus Путина

Вдова экс-премьера Японии Абэ прокатилась по Москве на Aurus Путина

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прокатилась по Москве на президентском Aurus, который предоставил ей глава государства для того, чтобы она добралась до Большого Театра, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.
В четверг Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть сегодняшнего "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин, который доставил ее в Большой театр.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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28 августа 2020, 10:19
 
ЯпонияСиндзо АбэВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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