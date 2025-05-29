https://ria.ru/20250529/putin-2019866389.html

Вдова экс-премьера Японии прокатилась на Aurus Путина

Вдова экс-премьера Японии прокатилась на Aurus Путина - РИА Новости, 29.05.2025

Вдова экс-премьера Японии прокатилась на Aurus Путина

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прокатилась по Москве на президентском Aurus, который предоставил ей глава государства для того, чтобы она... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:36:00+03:00

2025-05-29T21:36:00+03:00

2025-05-29T21:50:00+03:00

япония

синдзо абэ

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прокатилась по Москве на президентском Aurus, который предоставил ей глава государства для того, чтобы она добралась до Большого Театра, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. В четверг Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть сегодняшнего "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин, который доставил ее в Большой театр.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

япония

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Поездка по Москве вдовы экс-премьера Японии на президентском Aurus Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прокатилась по Москве на президентском Aurus, который предоставил ей глава государства для того, чтобы она добралась до Большого Театра, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин. 2025-05-29T21:36 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, синдзо абэ, в мире, россия, владимир путин