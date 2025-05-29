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Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии - РИА Новости, 29.05.2025
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21:06 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019864824.html
Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии
Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии - РИА Новости, 29.05.2025
Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии
Президент России Владимир Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, где ему устроили почти семейный и... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:06:00+03:00
2025-05-29T21:06:00+03:00
россия
япония
ямагути (префектура)
владимир путин
синдзо абэ
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, где ему устроили почти семейный и очень дружеский прием. Глава государства в четверг принял в Кремле вдову Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. Во время беседы Абэ напомнила о поездке Путина на малую родину ее супруга – в префектуру Ямагути. По ее словам, жители префектуры до сих пор вспоминают этот визит с теплотой и гордостью. "Помню эту поездку, о которой вы сейчас сказали только что, на малую родину вашего супруга. Это был очень тёплый, почти семейный приём, дружеский очень", - сказал Путин в свою очередь. Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.
https://ria.ru/20250529/putin-2019857610.html
россия
япония
ямагути (префектура)
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россия, япония, ямагути (префектура), владимир путин, синдзо абэ, в мире
Россия, Япония, Ямагути (префектура), Владимир Путин, Синдзо Абэ, В мире
Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии

Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии Абэ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, где ему устроили почти семейный и очень дружеский прием.
Глава государства в четверг принял в Кремле вдову Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. Во время беседы Абэ напомнила о поездке Путина на малую родину ее супруга – в префектуру Ямагути. По ее словам, жители префектуры до сих пор вспоминают этот визит с теплотой и гордостью.
"Помню эту поездку, о которой вы сейчас сказали только что, на малую родину вашего супруга. Это был очень тёплый, почти семейный приём, дружеский очень", - сказал Путин в свою очередь.
Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.
Встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ в Кремле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии
Вчера, 19:59
 
РоссияЯпонияЯмагути (префектура)Владимир ПутинСиндзо АбэВ мире
 
 
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