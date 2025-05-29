https://ria.ru/20250529/putin-2019864824.html

Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии

Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии - РИА Новости, 29.05.2025

Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии

Президент России Владимир Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, где ему устроили почти семейный и... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:06:00+03:00

2025-05-29T21:06:00+03:00

2025-05-29T21:06:00+03:00

россия

япония

ямагути (префектура)

владимир путин

синдзо абэ

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, где ему устроили почти семейный и очень дружеский прием. Глава государства в четверг принял в Кремле вдову Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. Во время беседы Абэ напомнила о поездке Путина на малую родину ее супруга – в префектуру Ямагути. По ее словам, жители префектуры до сих пор вспоминают этот визит с теплотой и гордостью. "Помню эту поездку, о которой вы сейчас сказали только что, на малую родину вашего супруга. Это был очень тёплый, почти семейный приём, дружеский очень", - сказал Путин в свою очередь. Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.

https://ria.ru/20250529/putin-2019857610.html

россия

япония

ямагути (префектура)

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россия, япония, ямагути (префектура), владимир путин, синдзо абэ, в мире