https://ria.ru/20250529/putin-2019864824.html
Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии
Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии - РИА Новости, 29.05.2025
Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии
Президент России Владимир Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, где ему устроили почти семейный и... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:06:00+03:00
2025-05-29T21:06:00+03:00
2025-05-29T21:06:00+03:00
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ямагути (префектура)
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, где ему устроили почти семейный и очень дружеский прием. Глава государства в четверг принял в Кремле вдову Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. Во время беседы Абэ напомнила о поездке Путина на малую родину ее супруга – в префектуру Ямагути. По ее словам, жители префектуры до сих пор вспоминают этот визит с теплотой и гордостью. "Помню эту поездку, о которой вы сейчас сказали только что, на малую родину вашего супруга. Это был очень тёплый, почти семейный приём, дружеский очень", - сказал Путин в свою очередь. Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.
https://ria.ru/20250529/putin-2019857610.html
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россия, япония, ямагути (префектура), владимир путин, синдзо абэ, в мире
Россия, Япония, Ямагути (префектура), Владимир Путин, Синдзо Абэ, В мире
Путин вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии
Путин с теплотой вспомнил поездку в родную префектуру экс-премьера Японии Абэ