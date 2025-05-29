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Путин назвал вдову экс-премьера Японии желанным гостем - РИА Новости, 29.05.2025
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21:05 29.05.2025 (обновлено: 21:09 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019864622.html
Путин назвал вдову экс-премьера Японии желанным гостем
Путин назвал вдову экс-премьера Японии желанным гостем - РИА Новости, 29.05.2025
Путин назвал вдову экс-премьера Японии желанным гостем
Президент России Владимир Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что она всегда желанный гость в России. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что она всегда желанный гость в России. Глава государства в четверг принял в Кремле находящуюся в Москве вдову бывшего премьера Японии - Акиэ Абэ. Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года. "Хотел бы вам сказать, уважаемая госпожа Абэ: вы всегда желанный гость в нашей стране, в России. Мы всегда рады вас видеть", - сказал Путин на встрече с Акиэ Абэ в Кремле. Перед началом встречи президент России также преподнес Акиэ Абэ большой букет цветов.
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политика, россия, япония, синдзо абэ, владимир путин, в мире
Политика, Россия, Япония, Синдзо Абэ, Владимир Путин, В мире
Путин назвал вдову экс-премьера Японии желанным гостем

Путин заявил, что вдова экс-премьера Японии Абэ всегда желанный гость в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАкиэ Абэ
Акиэ Абэ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Акиэ Абэ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что она всегда желанный гость в России.
Глава государства в четверг принял в Кремле находящуюся в Москве вдову бывшего премьера Японии - Акиэ Абэ.
Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.
"Хотел бы вам сказать, уважаемая госпожа Абэ: вы всегда желанный гость в нашей стране, в России. Мы всегда рады вас видеть", - сказал Путин на встрече с Акиэ Абэ в Кремле.
Перед началом встречи президент России также преподнес Акиэ Абэ большой букет цветов.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
Биография Синдзо Абэ
28 августа 2020, 10:19
 
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