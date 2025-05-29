https://ria.ru/20250529/putin-2019864622.html

Путин назвал вдову экс-премьера Японии желанным гостем

Путин назвал вдову экс-премьера Японии желанным гостем - РИА Новости, 29.05.2025

Путин назвал вдову экс-премьера Японии желанным гостем

Президент России Владимир Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что она всегда желанный гость в России. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:05:00+03:00

2025-05-29T21:05:00+03:00

2025-05-29T21:09:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что она всегда желанный гость в России. Глава государства в четверг принял в Кремле находящуюся в Москве вдову бывшего премьера Японии - Акиэ Абэ. Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года. "Хотел бы вам сказать, уважаемая госпожа Абэ: вы всегда желанный гость в нашей стране, в России. Мы всегда рады вас видеть", - сказал Путин на встрече с Акиэ Абэ в Кремле. Перед началом встречи президент России также преподнес Акиэ Абэ большой букет цветов.

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политика, россия, япония, синдзо абэ, владимир путин, в мире