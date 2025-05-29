https://ria.ru/20250529/putin-2019864509.html

Путин предложил вдове экс-премьера Японии посмотреть "Конька-горбунка"

Путин предложил вдове экс-премьера Японии посмотреть "Конька-горбунка" - РИА Новости, 29.05.2025

Путин предложил вдове экс-премьера Японии посмотреть "Конька-горбунка"

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Акиэ Абэ - вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - предложил ей посетить премьерный показ обновленной... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:02:00+03:00

2025-05-29T21:02:00+03:00

2025-05-29T21:02:00+03:00

россия

япония

синдзо абэ

владимир путин

большой театр

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Акиэ Абэ - вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - предложил ей посетить премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В ходе беседы со вдовой Синдзо Абэ в Кремле президент предложил ей посмотреть сегодняшнего "Конька-горбунка" в Большом театре. Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

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россия, япония, синдзо абэ, владимир путин, большой театр, дмитрий песков