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Путин предложил вдове экс-премьера Японии посмотреть "Конька-горбунка"
Путин предложил вдове экс-премьера Японии посмотреть "Конька-горбунка" - РИА Новости, 29.05.2025
Путин предложил вдове экс-премьера Японии посмотреть "Конька-горбунка"
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Акиэ Абэ - вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - предложил ей посетить премьерный показ обновленной... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:02:00+03:00
2025-05-29T21:02:00+03:00
2025-05-29T21:02:00+03:00
россия
япония
синдзо абэ
владимир путин
большой театр
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Акиэ Абэ - вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - предложил ей посетить премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В ходе беседы со вдовой Синдзо Абэ в Кремле президент предложил ей посмотреть сегодняшнего "Конька-горбунка" в Большом театре. Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр", - сказал представитель Кремля.
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россия, япония, синдзо абэ, владимир путин, большой театр, дмитрий песков
Россия, Япония, Синдзо Абэ, Владимир Путин, Большой театр, Дмитрий Песков
Путин предложил вдове экс-премьера Японии посмотреть "Конька-горбунка"
Путин предложил вдове Синдзо Абэ посмотреть "Конька-горбунка" в Большом театре