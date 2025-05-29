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Путин рассказал о теплых отношениях с экс-премьером Японии - РИА Новости, 29.05.2025
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21:00 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019864339.html
Путин рассказал о теплых отношениях с экс-премьером Японии
Путин рассказал о теплых отношениях с экс-премьером Японии - РИА Новости, 29.05.2025
Путин рассказал о теплых отношениях с экс-премьером Японии
Президент России Владимир Путин на встрече со вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что у него сложились теплые личные отношения с бывшим премьер-министром... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:00:00+03:00
2025-05-29T21:00:00+03:00
япония
россия
владимир путин
синдзо абэ
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что у него сложились теплые личные отношения с бывшим премьер-министром Японии. Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года. "У меня с ним сложились очень добрые личные отношения", - сказал Путин на встрече с Акиэ Абэ в Кремле. Глава государства добавил, что помнит о своих поездках в Японию по приглашению Абэ.
https://ria.ru/20250529/putin-2019857610.html
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япония, россия, владимир путин, синдзо абэ, в мире
Япония, Россия, Владимир Путин, Синдзо Абэ, В мире
Путин рассказал о теплых отношениях с экс-премьером Японии

Путин: у меня сложились теплые личные отношения с экс-премьером Японии Абэ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что у него сложились теплые личные отношения с бывшим премьер-министром Японии.
Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.
"У меня с ним сложились очень добрые личные отношения", - сказал Путин на встрече с Акиэ Абэ в Кремле.
Глава государства добавил, что помнит о своих поездках в Японию по приглашению Абэ.
Встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ в Кремле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии
Вчера, 19:59
 
ЯпонияРоссияВладимир ПутинСиндзо АбэВ мире
 
 
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