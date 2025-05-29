https://ria.ru/20250529/putin-2019864339.html
Путин рассказал о теплых отношениях с экс-премьером Японии
Путин рассказал о теплых отношениях с экс-премьером Японии - РИА Новости, 29.05.2025
Путин рассказал о теплых отношениях с экс-премьером Японии
Президент России Владимир Путин на встрече со вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что у него сложились теплые личные отношения с бывшим премьер-министром... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:00:00+03:00
2025-05-29T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со вдовой Синдзо Абэ – Акиэ Абэ отметил, что у него сложились теплые личные отношения с бывшим премьер-министром Японии. Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года. "У меня с ним сложились очень добрые личные отношения", - сказал Путин на встрече с Акиэ Абэ в Кремле. Глава государства добавил, что помнит о своих поездках в Японию по приглашению Абэ.
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япония, россия, владимир путин, синдзо абэ, в мире
Япония, Россия, Владимир Путин, Синдзо Абэ, В мире
Путин рассказал о теплых отношениях с экс-премьером Японии
Путин: у меня сложились теплые личные отношения с экс-премьером Японии Абэ