https://ria.ru/20250529/putin-2019864193.html
Гибель бывшего премьера Японии потрясла всех, заявил Путин
Гибель бывшего премьера Японии потрясла всех, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025
Гибель бывшего премьера Японии потрясла всех, заявил Путин
Гибель бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ потрясла всех, кто его знал, он был душевным и искренним человеком, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:59:00+03:00
2025-05-29T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Гибель бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ потрясла всех, кто его знал, он был душевным и искренним человеком, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии – Акиэ Абэ, находящуюся в Москве. "Уверен, что гибель вашего супруга потрясла всех, кто его знал. Он был, конечно, государственный деятель и, где нужно, жёсткий, последовательный человек. В то же время он был человек очень душевный, мягкий – там, где это было возможно, – и очень искренний", - сказал Путин на встрече. Президент РФ отметил, что они с Абэ "много работали вместе". "Именно по его инициативе был создан план взаимодействия по различным направлениям: там и экономика, и промышленность, там и здравоохранение, и культура – целый набор направлений нашего взаимодействия", - сказал Путин. Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.
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япония, россия, владимир путин, синдзо абэ, в мире
Япония, Россия, Владимир Путин, Синдзо Абэ, В мире
Гибель бывшего премьера Японии потрясла всех, заявил Путин
Путин: гибель бывшего премьера Японии Абэ потрясла всех, кто его знал