https://ria.ru/20250529/putin-2019864193.html

Гибель бывшего премьера Японии потрясла всех, заявил Путин

Гибель бывшего премьера Японии потрясла всех, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025

Гибель бывшего премьера Японии потрясла всех, заявил Путин

Гибель бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ потрясла всех, кто его знал, он был душевным и искренним человеком, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:59:00+03:00

2025-05-29T20:59:00+03:00

2025-05-29T20:59:00+03:00

япония

россия

владимир путин

синдзо абэ

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019861917_0:281:2900:1912_1920x0_80_0_0_aa93b42eee47a8e57ff2a2d67d2534d5.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Гибель бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ потрясла всех, кто его знал, он был душевным и искренним человеком, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии – Акиэ Абэ, находящуюся в Москве. "Уверен, что гибель вашего супруга потрясла всех, кто его знал. Он был, конечно, государственный деятель и, где нужно, жёсткий, последовательный человек. В то же время он был человек очень душевный, мягкий – там, где это было возможно, – и очень искренний", - сказал Путин на встрече. Президент РФ отметил, что они с Абэ "много работали вместе". "Именно по его инициативе был создан план взаимодействия по различным направлениям: там и экономика, и промышленность, там и здравоохранение, и культура – целый набор направлений нашего взаимодействия", - сказал Путин. Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

https://ria.ru/20250529/putin-2019857610.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, россия, владимир путин, синдзо абэ, в мире