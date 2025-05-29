https://ria.ru/20250529/putin-2019863536.html

В России хранят память о бывшем премьере Японии, заявил Путин

В России хранят память о бывшем премьере Японии, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025

В России хранят память о бывшем премьере Японии, заявил Путин

Память о бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ и его вкладе в развитие российско-японского сотрудничества бережно хранится в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:52:00+03:00

2025-05-29T20:52:00+03:00

2025-05-29T20:52:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Память о бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ и его вкладе в развитие российско-японского сотрудничества бережно хранится в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ, находящуюся в Москве. "Мы ему очень благодарны за его позицию, мы с уважением всегда относились к его работе на этом направлении и мы помним о его вкладе в развитие российско-японского сотрудничества. Его жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта. Но память о нём и о его деятельности, о его работе у нас в России бережно хранится", - сказал Путин в ходе встречи. Синдзо Абэ погиб в результате покушения 8 июля 2022 года.

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Встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ в Кремле Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ отметил, что ее супруг сделал многое для развития отношений России и Японии, искренне стремился к полному восстановлению сотрудничества. Акиэ Абэ еле сдерживала слезы, когда российский президент вспоминал ее покойного супруга. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022-го. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. 2025-05-29T20:52 true PT0M53S

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