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Путин оценил вклад экс-премьера Японии в восстановление сотрудничества
Путин оценил вклад экс-премьера Японии в восстановление сотрудничества - РИА Новости, 29.05.2025
Путин оценил вклад экс-премьера Японии в восстановление сотрудничества
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое делал для этого, сказал... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:46:00+03:00
2025-05-29T20:46:00+03:00
2025-05-29T20:46:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое делал для этого, сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принял в Кремле находящуюся в Москве вдову бывшего премьера Японии - Акиэ Абэ. "Я видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал. Он продолжал в известной степени традицию своей семьи, потому что его отец придерживался такой же позиции, будучи министром иностранных дел Японии", - сказал Путин в ходе встречи, вспоминая экс-премьера Японии. Он подчеркнул, что Россия очень благодарна за его позицию. "Мы с уважением всегда относились к его работе на этом направлении и мы помним о его вкладе в развитие российско-японского сотрудничества", - добавил президент РФ. Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.
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Встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ в Кремле
Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ отметил, что ее супруг сделал многое для развития отношений России и Японии, искренне стремился к полному восстановлению сотрудничества. Акиэ Абэ еле сдерживала слезы, когда российский президент вспоминал ее покойного супруга.
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022-го. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды.
2025-05-29T20:46
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В мире, Япония, Россия, Москва, Синдзо Абэ, Владимир Путин
Путин оценил вклад экс-премьера Японии в восстановление сотрудничества
Путин: Абэ искренне стремился к восстановлению сотрудничества России и Японии