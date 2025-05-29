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Путин провел встречу с Назарбаевым - РИА Новости, 29.05.2025
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20:42 29.05.2025 (обновлено: 22:07 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019862668.html
Путин провел встречу с Назарбаевым
Путин провел встречу с Назарбаевым - РИА Новости, 29.05.2025
Путин провел встречу с Назарбаевым
Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:42:00+03:00
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казахстан
россия
нурсултан назарбаев
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", — сказал он.Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.
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казахстан, россия, нурсултан назарбаев, владимир путин, дмитрий песков, москва
Казахстан, Россия, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва
Путин провел встречу с Назарбаевым

Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", — сказал он.
Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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9 мая, 03:04
 
КазахстанРоссияНурсултан НазарбаевВладимир ПутинДмитрий ПесковМосква
 
 
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