https://ria.ru/20250529/putin-2019862668.html

Путин провел встречу с Назарбаевым

Путин провел встречу с Назарбаевым - РИА Новости, 29.05.2025

Путин провел встречу с Назарбаевым

Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:42:00+03:00

2025-05-29T20:42:00+03:00

2025-05-29T22:07:00+03:00

казахстан

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владимир путин

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", — сказал он.Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015288328.html

казахстан

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казахстан, россия, нурсултан назарбаев, владимир путин, дмитрий песков, москва