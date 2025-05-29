https://ria.ru/20250529/putin-2019861732.html

Экс-премьер Японии стремился к заключению мирного договора, заявил Путин

Экс-премьер Японии стремился к заключению мирного договора, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025

Экс-премьер Японии стремился к заключению мирного договора, заявил Путин

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ искренне стремился к заключению мирного договора между Россией и Японией, и тогда страны серьёзно продвинулись по этому РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:29:00+03:00

2025-05-29T20:29:00+03:00

2025-05-29T20:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ искренне стремился к заключению мирного договора между Россией и Японией, и тогда страны серьёзно продвинулись по этому пути, но сегодня ситуация иная, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принял в Кремле находящуюся в Москве вдову бывшего премьера Японии - Акиэ Абэ. "Знаю, что его мечтой, – и он искренне к этому стремился, – было заключение мирного договора между нашими странами. И мы серьёзно продвинулись с ним по этому пути. Сейчас ситуация другая, сейчас не будем говорить об этой составляющей сегодняшнего дня", - отметил Путин в беседе с вдовой экс-премьера. Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.

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Встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ в Кремле Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ отметил, что ее супруг сделал многое для развития отношений России и Японии, искренне стремился к полному восстановлению сотрудничества. Акиэ Абэ еле сдерживала слезы, когда российский президент вспоминал ее покойного супруга. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022-го. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. 2025-05-29T20:29 true PT0M53S

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в мире, япония, россия, москва, синдзо абэ, владимир путин