Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Японии стремился к заключению мирного договора, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019861732.html
Экс-премьер Японии стремился к заключению мирного договора, заявил Путин
Экс-премьер Японии стремился к заключению мирного договора, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025
Экс-премьер Японии стремился к заключению мирного договора, заявил Путин
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ искренне стремился к заключению мирного договора между Россией и Японией, и тогда страны серьёзно продвинулись по этому РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:29:00+03:00
2025-05-29T20:29:00+03:00
в мире
япония
россия
москва
синдзо абэ
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019859720_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5f4f7dfca1d4835762e0490efcdb96e.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ искренне стремился к заключению мирного договора между Россией и Японией, и тогда страны серьёзно продвинулись по этому пути, но сегодня ситуация иная, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принял в Кремле находящуюся в Москве вдову бывшего премьера Японии - Акиэ Абэ. "Знаю, что его мечтой, – и он искренне к этому стремился, – было заключение мирного договора между нашими странами. И мы серьёзно продвинулись с ним по этому пути. Сейчас ситуация другая, сейчас не будем говорить об этой составляющей сегодняшнего дня", - отметил Путин в беседе с вдовой экс-премьера. Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.
https://ria.ru/20250529/putin-2019857610.html
япония
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ в Кремле
Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ отметил, что ее супруг сделал многое для развития отношений России и Японии, искренне стремился к полному восстановлению сотрудничества. Акиэ Абэ еле сдерживала слезы, когда российский президент вспоминал ее покойного супруга. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022-го. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды.
2025-05-29T20:29
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019859720_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_043cadf21ca24f7d2378e4a8021027c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, москва, синдзо абэ, владимир путин
В мире, Япония, Россия, Москва, Синдзо Абэ, Владимир Путин
Экс-премьер Японии стремился к заключению мирного договора, заявил Путин

Путин: Абэ искренне стремился к заключению мира между Россией и Японией

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ искренне стремился к заключению мирного договора между Россией и Японией, и тогда страны серьёзно продвинулись по этому пути, но сегодня ситуация иная, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг принял в Кремле находящуюся в Москве вдову бывшего премьера Японии - Акиэ Абэ.
"Знаю, что его мечтой, – и он искренне к этому стремился, – было заключение мирного договора между нашими странами. И мы серьёзно продвинулись с ним по этому пути. Сейчас ситуация другая, сейчас не будем говорить об этой составляющей сегодняшнего дня", - отметил Путин в беседе с вдовой экс-премьера.
Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии
Вчера, 19:59
 
В миреЯпонияРоссияМоскваСиндзо АбэВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала