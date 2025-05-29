https://ria.ru/20250529/putin-2019857610.html

Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии

Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии - РИА Новости, 29.05.2025

Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ многое сделал для развития отношений России и Японии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с его вдовой Акиэ... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:59:00+03:00

2025-05-29T19:59:00+03:00

2025-05-29T20:15:00+03:00

япония

россия

в мире

синдзо абэ

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ многое сделал для развития отношений России и Японии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с его вдовой Акиэ Абэ.Глава государства принял находящуюся в Москве Акиэ Абэ в Кремле."Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

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Встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ в Кремле Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ отметил, что ее супруг сделал многое для развития отношений России и Японии, искренне стремился к полному восстановлению сотрудничества. Акиэ Абэ еле сдерживала слезы, когда российский президент вспоминал ее покойного супруга. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022-го. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. 2025-05-29T19:59 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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япония, россия, в мире, синдзо абэ, владимир путин