https://ria.ru/20250529/putin-2019857610.html
Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии
Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии - РИА Новости, 29.05.2025
Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ многое сделал для развития отношений России и Японии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с его вдовой Акиэ... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:59:00+03:00
2025-05-29T19:59:00+03:00
2025-05-29T20:15:00+03:00
япония
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синдзо абэ
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ многое сделал для развития отношений России и Японии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с его вдовой Акиэ Абэ.Глава государства принял находящуюся в Москве Акиэ Абэ в Кремле."Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения", - сказал Путин на встрече.
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Встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ в Кремле
Путин на встрече с вдовой Синдзо Абэ отметил, что ее супруг сделал многое для развития отношений России и Японии, искренне стремился к полному восстановлению сотрудничества. Акиэ Абэ еле сдерживала слезы, когда российский президент вспоминал ее покойного супруга.
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022-го. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды.
2025-05-29T19:59
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япония, россия, в мире, синдзо абэ, владимир путин
Япония, Россия, В мире, Синдзо Абэ, Владимир Путин
Путин отметил заслуги бывшего премьера Японии
Путин: экс-премьер Абэ многое сделал для развития отношении России и Японии