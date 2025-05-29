https://ria.ru/20250529/putin-2019853886.html

Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии

Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии - РИА Новости, 29.05.2025

Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии

Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:12:00+03:00

2025-05-29T19:12:00+03:00

2025-05-29T21:05:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения", — сказал он.Во время беседы президент отметил, что Абэ сделал многое для развития российско-японских отношений. Он подчеркнул, что экс-премьер Японии хотел полностью восстановить сотрудничество между странами. Путин добавил, что Абэ стремился к заключению мирного договора между Россией и Японией, и по этому пути страны серьезно продвинулись, однако сегодня ситуация изменилась.Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Убийство экс-премьер-министра стало шоком для Японии, привыкшей считать себя безопасной и стабильной страной. Кремация Абэ состоялась 11 июля, а в сентябре были организованы государственные похороны и прощание для граждан, в ходе которых отдать дань уважения Абэ пришли 26 тысяч человек.

https://ria.ru/20250519/yaponiya-2017753875.html

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япония, россия, москва, владимир путин, синдзо абэ, в мире