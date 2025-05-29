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Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии - РИА Новости, 29.05.2025
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19:12 29.05.2025 (обновлено: 21:05 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/putin-2019853886.html
Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии
Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии - РИА Новости, 29.05.2025
Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии
Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:12:00+03:00
2025-05-29T21:05:00+03:00
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москва
владимир путин
синдзо абэ
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения", — сказал он.Во время беседы президент отметил, что Абэ сделал многое для развития российско-японских отношений. Он подчеркнул, что экс-премьер Японии хотел полностью восстановить сотрудничество между странами. Путин добавил, что Абэ стремился к заключению мирного договора между Россией и Японией, и по этому пути страны серьезно продвинулись, однако сегодня ситуация изменилась.Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Убийство экс-премьер-министра стало шоком для Японии, привыкшей считать себя безопасной и стабильной страной. Кремация Абэ состоялась 11 июля, а в сентябре были организованы государственные похороны и прощание для граждан, в ходе которых отдать дань уважения Абэ пришли 26 тысяч человек.
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япония, россия, москва, владимир путин, синдзо абэ, в мире
Япония, Россия, Москва, Владимир Путин, Синдзо Абэ, В мире
Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии

Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Абэ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАкиэ Абэ
Акиэ Абэ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Акиэ Абэ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения", — сказал он.
Во время беседы президент отметил, что Абэ сделал многое для развития российско-японских отношений. Он подчеркнул, что экс-премьер Японии хотел полностью восстановить сотрудничество между странами. Путин добавил, что Абэ стремился к заключению мирного договора между Россией и Японией, и по этому пути страны серьезно продвинулись, однако сегодня ситуация изменилась.
Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Убийство экс-премьер-министра стало шоком для Японии, привыкшей считать себя безопасной и стабильной страной. Кремация Абэ состоялась 11 июля, а в сентябре были организованы государственные похороны и прощание для граждан, в ходе которых отдать дань уважения Абэ пришли 26 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 06:09
 
ЯпонияРоссияМоскваВладимир ПутинСиндзо АбэВ мире
 
 
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