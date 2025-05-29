Путин рассказал об улучшении отношений между странами Евразии
Путин: упрочнение доверия в Евразии послужит интересам справедливого миропорядка
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Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Упрочнение взаимного доверия между странами Евразийского континента будет способствовать интересам формирования справедливого демократического миропорядка, заявил президент России Владимир Путин.
Обращение главы государства к участникам международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности сотрудничества большой Евразии зачитал координатор "Евразийского диалога", зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
"Исходим из того, что упрочнение взаимного доверия между странами и народами Евразийского континента будет способствовать наращиванию широкого, по-настоящему равноправного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, интересам формирования справедливого демократического миропорядка", - заявил Путин.
"Геополитическая роль Евразии исключительно велика. На этом континенте проживает больше 70% человечества. Производится без малого две трети мирового внутреннего валового продукта. От состояния дел на этом обширном пространстве во многом зависит стабильность на глобальном уровне", - добавил Путин.
Президент РФ также подчеркнул, что Россия выступает за формирование на данном континенте равной архитектуры и неделимой безопасности.
"Суть нашей инициативы состоит в том, чтобы безопасность каждого из государств Евразии была надежно гарантирована - причем не в ущерб другим странам. Эго предполагает безальтернативность мирного, политико-дипломатического урегулирования любых международных споров и противоречий, а также создание эффективной системы партнерского взаимодействия в противостоянии общим угрозам и вызовам", - сказал он.
Путин также пожелал участникам успехов и всего самого доброго.
Форум организует российский парламентский "Евразийский диалог" при поддержке партии "Единая Россия", администрации губернатора Пермского края, а также МИД России.