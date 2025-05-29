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Путин рассказал об улучшении отношений между странами Евразии - РИА Новости, 29.05.2025
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15:41 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/putin-2019790253.html
Путин рассказал об улучшении отношений между странами Евразии
Путин рассказал об улучшении отношений между странами Евразии - РИА Новости, 29.05.2025
Путин рассказал об улучшении отношений между странами Евразии
Упрочнение взаимного доверия между странами Евразийского континента будет способствовать интересам формирования справедливого демократического миропорядка,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:41:00+03:00
2025-05-29T15:41:00+03:00
владимир путин
андрей климов
россия
пермь
евразия
совет федерации рф
единая россия
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Упрочнение взаимного доверия между странами Евразийского континента будет способствовать интересам формирования справедливого демократического миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. Обращение главы государства к участникам международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности сотрудничества большой Евразии зачитал координатор "Евразийского диалога", зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. "Исходим из того, что упрочнение взаимного доверия между странами и народами Евразийского континента будет способствовать наращиванию широкого, по-настоящему равноправного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, интересам формирования справедливого демократического миропорядка", - заявил Путин. Он назвал символичным тот факт,, что мероприятие проходит в Перми - у самой границы Европы и Азии. "Геополитическая роль Евразии исключительно велика. На этом континенте проживает больше 70% человечества. Производится без малого две трети мирового внутреннего валового продукта. От состояния дел на этом обширном пространстве во многом зависит стабильность на глобальном уровне", - добавил Путин. Президент РФ также подчеркнул, что Россия выступает за формирование на данном континенте равной архитектуры и неделимой безопасности. "Суть нашей инициативы состоит в том, чтобы безопасность каждого из государств Евразии была надежно гарантирована - причем не в ущерб другим странам. Эго предполагает безальтернативность мирного, политико-дипломатического урегулирования любых международных споров и противоречий, а также создание эффективной системы партнерского взаимодействия в противостоянии общим угрозам и вызовам", - сказал он. Путин также пожелал участникам успехов и всего самого доброго. Форум организует российский парламентский "Евразийский диалог" при поддержке партии "Единая Россия", администрации губернатора Пермского края, а также МИД России.
https://ria.ru/20250528/putin-2019491712.html
https://ria.ru/20250528/evraziya-2019489091.html
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владимир путин, андрей климов, россия, пермь, евразия, совет федерации рф, единая россия, в мире
Владимир Путин, Андрей Климов, Россия, Пермь, Евразия, Совет Федерации РФ, Единая Россия, В мире
Путин рассказал об улучшении отношений между странами Евразии

Путин: упрочнение доверия в Евразии послужит интересам справедливого миропорядка

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Упрочнение взаимного доверия между странами Евразийского континента будет способствовать интересам формирования справедливого демократического миропорядка, заявил президент России Владимир Путин.
Обращение главы государства к участникам международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности сотрудничества большой Евразии зачитал координатор "Евразийского диалога", зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Обращение Путина к участникам встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин
28 мая, 09:55
"Исходим из того, что упрочнение взаимного доверия между странами и народами Евразийского континента будет способствовать наращиванию широкого, по-настоящему равноправного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, интересам формирования справедливого демократического миропорядка", - заявил Путин.
Он назвал символичным тот факт,, что мероприятие проходит в Перми - у самой границы Европы и Азии.
"Геополитическая роль Евразии исключительно велика. На этом континенте проживает больше 70% человечества. Производится без малого две трети мирового внутреннего валового продукта. От состояния дел на этом обширном пространстве во многом зависит стабильность на глобальном уровне", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности
28 мая, 09:43
Президент РФ также подчеркнул, что Россия выступает за формирование на данном континенте равной архитектуры и неделимой безопасности.
"Суть нашей инициативы состоит в том, чтобы безопасность каждого из государств Евразии была надежно гарантирована - причем не в ущерб другим странам. Эго предполагает безальтернативность мирного, политико-дипломатического урегулирования любых международных споров и противоречий, а также создание эффективной системы партнерского взаимодействия в противостоянии общим угрозам и вызовам", - сказал он.
Путин также пожелал участникам успехов и всего самого доброго.
Форум организует российский парламентский "Евразийский диалог" при поддержке партии "Единая Россия", администрации губернатора Пермского края, а также МИД России.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
МИД высказался о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии
15 мая, 13:00
 
Владимир ПутинАндрей КлимовРоссияПермьЕвразияСовет Федерации РФЕдиная РоссияВ мире
 
 
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