https://ria.ru/20250529/pushilin-2019704366.html

Российские войска постепенно охватывают Красноармейск

Российские войска постепенно охватывают Красноармейск - РИА Новости, 29.05.2025

Российские войска постепенно охватывают Красноармейск

Российская армия постепенно охватывает Красноармейск в ДНР, заявил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:17:00+03:00

2025-05-29T08:17:00+03:00

2025-05-29T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

безопасность

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СИРИУС, 29 мая — РИА Новости. Российская армия постепенно охватывает Красноармейск в ДНР, заявил РИА Новости глава региона Денис Пушилин."Мы видим, что идет постепенный охват города и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке. Командование наших подразделений будет принимать соответствующие решения. То есть, если получится избежать городских боев — это, конечно же, хорошо. Если не получится, это уже другая история. Но, с учетом того накопленного опыта по освобождению населенных пунктов разных размеров, конечно же, наше командование понимает, что с этим делать. Понятное дело, основная задача еще и уберечь личный состав, что мы сейчас и наблюдаем", — сказал он в кулуарах форума дорожных инициатив в Сириусе.Пушилин уточнил, что ВСУ вывезли из Красноармейска органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия их родителей."Готовят ли они город (к уличным боям. — Прим. ред.)? Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена", — добавил глава региона.Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.В понедельник советник главы региона Игорь Кимаковский утончил, что бойцы широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области — фактически от Красноармейска до Великой Новоселки.

https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243412.html

https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, безопасность