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В Хабаровском крае локализовали лесной пожар, угрожающий селу - РИА Новости, 29.05.2025
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11:30 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019731933.html
В Хабаровском крае локализовали лесной пожар, угрожающий селу
В Хабаровском крае локализовали лесной пожар, угрожающий селу - РИА Новости, 29.05.2025
В Хабаровском крае локализовали лесной пожар, угрожающий селу
Лесной пожар, угрожающий селу Этыркэн в Хабаровском крае, локализован, обстановка стабилизировалась, сообщило правительство региона. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:30:00+03:00
2025-05-29T11:30:00+03:00
хабаровск
верхнебуреинский район
хабаровский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Лесной пожар, угрожающий селу Этыркэн в Хабаровском крае, локализован, обстановка стабилизировалась, сообщило правительство региона. В среду вечером правительство региона сообщало, что сложный и крупный пожар действовал на удалении 4,7 километра от поселка Этыркэн в Верхнебуреинском районе. Его площадь превышала 1 тысячу гектаров. Возгорание возникло днем ранее, во вторник, предполагаемой причиной стал переход огня с полосы отвода железной дороги. Для оказания помощи в его тушении из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8, также были направлены два пожарных поезда из Нового Ургала и Февральска Амурской области, информировали спасатели. К осложнению обстановки привело изменение направления и силы ветра. "Сложная обстановка с лесным пожаром в Верхнебуреинском районе недалеко от поселка Этыркэн стабилизировалась. За прошедшие сутки пожарным удалось максимально локализовать возгорание, что позволило исключить любые возможные переходы огня на поселение", - сообщают краевые власти. По данным замминистра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимира Кадыкова, на утро четверга лесной пожар действовал на общей площади 1309 гектаров, из которых 409 гектаров – лесная территория и 900 гектаров – нелесная. Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, никакой угрозы поселку Этыркэн нет, но есть локальные очаги задымления. По данным краевого главка МЧС, воздушное судно МЧС России утром 29 мая дополнительно провело авиаразведку на месте для утонения обстановки. В настоящий момент работы на месте природного пожара продолжаются. Этыркэн находится на расстоянии 197 километров к северо-западу от рабочего посёлка Чегдомын, административного центра Верхнебуреинского района. Это самый западный населенный пункт в Хабаровском крае. Население - около 600 человек. В четверг в Верхнебуреинском районе +24 градуса, облачно, ветер до 5 метров в секунду. По данным спасателей, на территории Хабаровского края установился II и III класс пожарной опасности, местами в горах Аяно-Майского района - IV класс. Особый противопожарный режим действует в 16 муниципальных образованиях. По данным минлесхоза региона, в крае в четверг всего зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 1768 гектаров, обнаруженных в Хабаровском, Ульчском и Верхнебуреинском районах. С начала сезона произошло 88 пожаров на общей площади около 41 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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хабаровск
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хабаровск, верхнебуреинский район, хабаровский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хабаровск, Верхнебуреинский район, Хабаровский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае локализовали лесной пожар, угрожающий селу

Лесной пожар, угрожающий селу Этыркэн в Хабаровском крае, локализован

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Лесной пожар, угрожающий селу Этыркэн в Хабаровском крае, локализован, обстановка стабилизировалась, сообщило правительство региона.
В среду вечером правительство региона сообщало, что сложный и крупный пожар действовал на удалении 4,7 километра от поселка Этыркэн в Верхнебуреинском районе. Его площадь превышала 1 тысячу гектаров. Возгорание возникло днем ранее, во вторник, предполагаемой причиной стал переход огня с полосы отвода железной дороги. Для оказания помощи в его тушении из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8, также были направлены два пожарных поезда из Нового Ургала и Февральска Амурской области, информировали спасатели. К осложнению обстановки привело изменение направления и силы ветра.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
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"Сложная обстановка с лесным пожаром в Верхнебуреинском районе недалеко от поселка Этыркэн стабилизировалась. За прошедшие сутки пожарным удалось максимально локализовать возгорание, что позволило исключить любые возможные переходы огня на поселение", - сообщают краевые власти.
По данным замминистра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимира Кадыкова, на утро четверга лесной пожар действовал на общей площади 1309 гектаров, из которых 409 гектаров – лесная территория и 900 гектаров – нелесная.
Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, никакой угрозы поселку Этыркэн нет, но есть локальные очаги задымления.
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По данным краевого главка МЧС, воздушное судно МЧС России утром 29 мая дополнительно провело авиаразведку на месте для утонения обстановки. В настоящий момент работы на месте природного пожара продолжаются.
Этыркэн находится на расстоянии 197 километров к северо-западу от рабочего посёлка Чегдомын, административного центра Верхнебуреинского района. Это самый западный населенный пункт в Хабаровском крае. Население - около 600 человек. В четверг в Верхнебуреинском районе +24 градуса, облачно, ветер до 5 метров в секунду.
По данным спасателей, на территории Хабаровского края установился II и III класс пожарной опасности, местами в горах Аяно-Майского района - IV класс. Особый противопожарный режим действует в 16 муниципальных образованиях.
По данным минлесхоза региона, в крае в четверг всего зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 1768 гектаров, обнаруженных в Хабаровском, Ульчском и Верхнебуреинском районах. С начала сезона произошло 88 пожаров на общей площади около 41 тысячи гектаров.
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