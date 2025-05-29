В Хабаровском крае локализовали лесной пожар, угрожающий селу
Лесной пожар, угрожающий селу Этыркэн в Хабаровском крае, локализован
Пал сухой травы. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Лесной пожар, угрожающий селу Этыркэн в Хабаровском крае, локализован, обстановка стабилизировалась, сообщило правительство региона.
В среду вечером правительство региона сообщало, что сложный и крупный пожар действовал на удалении 4,7 километра от поселка Этыркэн в Верхнебуреинском районе. Его площадь превышала 1 тысячу гектаров. Возгорание возникло днем ранее, во вторник, предполагаемой причиной стал переход огня с полосы отвода железной дороги. Для оказания помощи в его тушении из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8, также были направлены два пожарных поезда из Нового Ургала и Февральска Амурской области, информировали спасатели. К осложнению обстановки привело изменение направления и силы ветра.
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"Сложная обстановка с лесным пожаром в Верхнебуреинском районе недалеко от поселка Этыркэн стабилизировалась. За прошедшие сутки пожарным удалось максимально локализовать возгорание, что позволило исключить любые возможные переходы огня на поселение", - сообщают краевые власти.
По данным замминистра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимира Кадыкова, на утро четверга лесной пожар действовал на общей площади 1309 гектаров, из которых 409 гектаров – лесная территория и 900 гектаров – нелесная.
Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, никакой угрозы поселку Этыркэн нет, но есть локальные очаги задымления.
Этыркэн находится на расстоянии 197 километров к северо-западу от рабочего посёлка Чегдомын, административного центра Верхнебуреинского района. Это самый западный населенный пункт в Хабаровском крае. Население - около 600 человек. В четверг в Верхнебуреинском районе +24 градуса, облачно, ветер до 5 метров в секунду.
По данным спасателей, на территории Хабаровского края установился II и III класс пожарной опасности, местами в горах Аяно-Майского района - IV класс. Особый противопожарный режим действует в 16 муниципальных образованиях.
По данным минлесхоза региона, в крае в четверг всего зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 1768 гектаров, обнаруженных в Хабаровском, Ульчском и Верхнебуреинском районах. С начала сезона произошло 88 пожаров на общей площади около 41 тысячи гектаров.