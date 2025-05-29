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В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 29.05.2025
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01:23 29.05.2025 (обновлено: 01:38 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019682417.html
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 29.05.2025
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании
Пожар произошел в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, возгорание локализовано на 100 квадратных метрах, сообщает региональный... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:23:00+03:00
2025-05-29T01:38:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининский район
россия
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, возгорание локализовано на 100 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС РФ."Двадцать восьмого мая в 23.49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Кондратьевский проспект, дом 72. Происходит горение на пятом этаже шестиэтажной производственной части здания размером 100 на 20 метров. Площадь пожара - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Сведений о пострадавших нет, отметили в МЧС, добавив, что к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.Позднее в ГУМЧС сообщили о локализации возгорания."В 1.11 пожар локализован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург
калининский район
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининский район, Россия
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании

В Калининском районе Петербурга вспыхнул пожар в производственном здании

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, возгорание локализовано на 100 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Двадцать восьмого мая в 23.49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Кондратьевский проспект, дом 72. Происходит горение на пятом этаже шестиэтажной производственной части здания размером 100 на 20 метров. Площадь пожара - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Сведений о пострадавших нет, отметили в МЧС, добавив, что к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.
Позднее в ГУМЧС сообщили о локализации возгорания.
"В 1.11 пожар локализован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининский районРоссия
 
 
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