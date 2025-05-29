https://ria.ru/20250529/pozhar-2019682417.html

В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании

В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 29.05.2025

В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании

Пожар произошел в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, возгорание локализовано на 100 квадратных метрах, сообщает региональный... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T01:23:00+03:00

2025-05-29T01:23:00+03:00

2025-05-29T01:38:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, возгорание локализовано на 100 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС РФ."Двадцать восьмого мая в 23.49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Кондратьевский проспект, дом 72. Происходит горение на пятом этаже шестиэтажной производственной части здания размером 100 на 20 метров. Площадь пожара - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Сведений о пострадавших нет, отметили в МЧС, добавив, что к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.Позднее в ГУМЧС сообщили о локализации возгорания."В 1.11 пожар локализован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019484535.html

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019605954.html

санкт-петербург

калининский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининский район, россия