https://ria.ru/20250529/pozhar-2019682417.html
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 29.05.2025
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании
Пожар произошел в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, возгорание локализовано на 100 квадратных метрах, сообщает региональный... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:23:00+03:00
2025-05-29T01:23:00+03:00
2025-05-29T01:38:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининский район
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Пожар произошел в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, возгорание локализовано на 100 квадратных метрах, сообщает региональный главк МЧС РФ."Двадцать восьмого мая в 23.49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Кондратьевский проспект, дом 72. Происходит горение на пятом этаже шестиэтажной производственной части здания размером 100 на 20 метров. Площадь пожара - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Сведений о пострадавших нет, отметили в МЧС, добавив, что к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.Позднее в ГУМЧС сообщили о локализации возгорания."В 1.11 пожар локализован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019484535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининский район, Россия
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании
В Калининском районе Петербурга вспыхнул пожар в производственном здании