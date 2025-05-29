https://ria.ru/20250529/peterburg-2019684114.html

В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании

В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 29.05.2025

В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании

Открытое горение ликвидировано в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:07:00+03:00

2025-05-29T02:07:00+03:00

2025-05-29T02:07:00+03:00

происшествия

калининский район

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар произошел в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, возгорание было локализовано на 100 квадратных метрах. "В 01.40 отказ 1Бис, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Сведений о пострадавших нет, отметили в МЧС, добавив, что к ликвидации пожара привлечены 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

https://ria.ru/20250528/pozhar--2019597897.html

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининский район, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)