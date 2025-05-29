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В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 29.05.2025
В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
Открытое горение ликвидировано в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:07:00+03:00
2025-05-29T02:07:00+03:00
2025-05-29T02:07:00+03:00
происшествия
калининский район
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар произошел в производственной части здания в Калининском районе Санкт-Петербурга, возгорание было локализовано на 100 квадратных метрах. "В 01.40 отказ 1Бис, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Сведений о пострадавших нет, отметили в МЧС, добавив, что к ликвидации пожара привлечены 11 единиц техники и 41 человек личного состава.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининский район, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Калининском районе Петербурга ликвидировали горение в производственном здании