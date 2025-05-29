https://ria.ru/20250529/peregovory-2019874482.html

Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя

Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025

Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя

Россия настроена на продолжение "серьезного прямого переговорного процесса" с Украиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:39:00+03:00

2025-05-29T23:39:00+03:00

2025-05-29T23:51:00+03:00

украина

россия

специальная военная операция на украине

сша

василий небензя

владимир зеленский

оон

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ООН, 29 мая – РИА Новости. Россия настроена на продолжение "серьезного прямого переговорного процесса" с Украиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы намерены и дальше действовать таким образом и настроены на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной, прерванного ею в апреле 2022 года по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019874174.html

украина

россия

сша

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2025

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украина, россия, сша, василий небензя, владимир зеленский, оон