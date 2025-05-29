https://ria.ru/20250529/peregovory-2019874482.html
Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя
Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025
Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя
Россия настроена на продолжение "серьезного прямого переговорного процесса" с Украиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:39:00+03:00
2025-05-29T23:39:00+03:00
2025-05-29T23:51:00+03:00
украина
россия
специальная военная операция на украине
сша
василий небензя
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 29 мая – РИА Новости. Россия настроена на продолжение "серьезного прямого переговорного процесса" с Украиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы намерены и дальше действовать таким образом и настроены на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной, прерванного ею в апреле 2022 года по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019874174.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, василий небензя, владимир зеленский, оон
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН
Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя
Небензя: Россия настроена на продолжение серьезных прямых переговоров с Украиной