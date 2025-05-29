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Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 29.05.2025 (обновлено: 23:51 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/peregovory-2019874482.html
Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя
Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025
Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя
Россия настроена на продолжение "серьезного прямого переговорного процесса" с Украиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:39:00+03:00
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украина
россия
специальная военная операция на украине
сша
василий небензя
владимир зеленский
оон
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Россия настроена на продолжение "серьезного прямого переговорного процесса" с Украиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы намерены и дальше действовать таким образом и настроены на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной, прерванного ею в апреле 2022 года по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019874174.html
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украина, россия, сша, василий небензя, владимир зеленский, оон
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН
Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной, заявил Небензя

Небензя: Россия настроена на продолжение серьезных прямых переговоров с Украиной

© AP Photo / John MinchilloВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / John Minchillo
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Россия настроена на продолжение "серьезного прямого переговорного процесса" с Украиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы намерены и дальше действовать таким образом и настроены на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной, прерванного ею в апреле 2022 года по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
У США открылись глаза в отношении Зеленского, заявил Небензя
Вчера, 23:36
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООН
 
 
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