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В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт - РИА Новости, 29.05.2025
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13:46 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/pasport-2019764465.html
В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт
В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт - РИА Новости, 29.05.2025
В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку-оператора скандального видеоролика, на котором ее подруга умышленно повредила свой паспорт,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:46:00+03:00
2025-05-29T13:46:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
ирина волк
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку-оператора скандального видеоролика, на котором ее подруга умышленно повредила свой паспорт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сняла свою подругу на видео в пьяном состоянии, как она в нетрезвом виде подтирается на видео паспортом... Это она предложила сделать", - говорит девушка на кадрах МВД России, добавив, что видео разместила она. Как отметила Волк, с девушкой разбираются полицейские, по результатам проверки ее действиям будет дана правовая оценка. Ранее Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт и записала это на видео, которое попало в интернет и вызвало возмущение общественности. Жительницу Выборгского района Петербурга задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела по статьям 213 и 329 УК РФ.
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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, ирина волк
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Ирина Волк
В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт

В Петербурге задержали девушку, снявшую на видео испортившую паспорт подругу

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку-оператора скандального видеоролика, на котором ее подруга умышленно повредила свой паспорт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«
"Сняла свою подругу на видео в пьяном состоянии, как она в нетрезвом виде подтирается на видео паспортом... Это она предложила сделать", - говорит девушка на кадрах МВД России, добавив, что видео разместила она.
Как отметила Волк, с девушкой разбираются полицейские, по результатам проверки ее действиям будет дана правовая оценка.
Ранее Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт и записала это на видео, которое попало в интернет и вызвало возмущение общественности. Жительницу Выборгского района Петербурга задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела по статьям 213 и 329 УК РФ.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВыборгский районИрина Волк
 
 
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