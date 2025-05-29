https://ria.ru/20250529/pasport-2019764465.html

В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт

В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт - РИА Новости, 29.05.2025

В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку-оператора скандального видеоролика, на котором ее подруга умышленно повредила свой паспорт,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:46:00+03:00

2025-05-29T13:46:00+03:00

2025-05-29T13:46:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

выборгский район

ирина волк

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку-оператора скандального видеоролика, на котором ее подруга умышленно повредила свой паспорт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сняла свою подругу на видео в пьяном состоянии, как она в нетрезвом виде подтирается на видео паспортом... Это она предложила сделать", - говорит девушка на кадрах МВД России, добавив, что видео разместила она. Как отметила Волк, с девушкой разбираются полицейские, по результатам проверки ее действиям будет дана правовая оценка. Ранее Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт и записала это на видео, которое попало в интернет и вызвало возмущение общественности. Жительницу Выборгского района Петербурга задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела по статьям 213 и 329 УК РФ.

https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html

санкт-петербург

россия

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, ирина волк