https://ria.ru/20250529/pasport-2019764465.html
В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт
В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт - РИА Новости, 29.05.2025
В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку-оператора скандального видеоролика, на котором ее подруга умышленно повредила свой паспорт,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:46:00+03:00
2025-05-29T13:46:00+03:00
2025-05-29T13:46:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку-оператора скандального видеоролика, на котором ее подруга умышленно повредила свой паспорт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сняла свою подругу на видео в пьяном состоянии, как она в нетрезвом виде подтирается на видео паспортом... Это она предложила сделать", - говорит девушка на кадрах МВД России, добавив, что видео разместила она. Как отметила Волк, с девушкой разбираются полицейские, по результатам проверки ее действиям будет дана правовая оценка. Ранее Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт и записала это на видео, которое попало в интернет и вызвало возмущение общественности. Жительницу Выборгского района Петербурга задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела по статьям 213 и 329 УК РФ.
https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html
санкт-петербург
россия
выборгский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, ирина волк
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Ирина Волк
В Петербурге задержали оператора видео, на котором девушка портит паспорт
В Петербурге задержали девушку, снявшую на видео испортившую паспорт подругу